Santa Casa de Mogi e Fundo Social realizam Encontro Solidário

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, em parceria com o Fundo Social, realiza nesta sexta-feira, dia 29 de março, às 9 horas, o Encontro Solidário com um Café da Manhã Especial para líderes comunitários da cidade. O objetivo da iniciativa é aproximar a comunidade da Santa Casa de Mogi das Cruzes e criar um relacionamento mais próximo, já que durante o evento, os gestores apresentarão dados do Hospital e um pouco do dia a dia da Instituição além de ouvir oslíderes presentes.

O Encontro Solidário é uma iniciativa do departamento de Captação e Eventos da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, coordenado por Renato Pereira que pretende realizar outros com públicos diferentes.

“O objetivo é criar um relacionamento com a comunidade, com os líderes religiosos, com empresários da região e outros. Queremos promover um espírito de parceria recíproca com a comunidade e a Santa Casa para juntos alcançarmos resultados positivos, com humanização, responsabilidade social, em prol da qualidade de vida da comunidade e, por consequência da Santa Casa de Mogi das Cruzes”, explica.

Serviço

Encontro Solidáriocom líderes comunitários de Mogi das CruzesSanta Casa de Mogi das Cruzes e Fundo Social da Prefeitura de Mogi das Cruzes

Dia: 29/03/2019

Horário: 9h00

Local: Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes (Sala Policlínica – entrada portaria 4)