Saúde de Ferraz leva ações de combate à Tuberculose ao Bom Prato

O Serviço de Atendimento Especializado (SAE), da Secretaria de Saúde de Ferraz, realiza nesta sexta-feira (24), no Dia de Combate à Tuberculose, uma ação especial. Palestra, orientações e exames de escarro (BK) serão realizados na unidade do Bom Prato, localizada na Rua Lourenço Paganucci, 155. O local foi escolhido por receber uma grande quantidade de pessoas diariamente.

Ferraz registra de três a quatro casos da doença por dia, por isso a importância de reforçar as ações preventivas. Atualmente, 69 pessoas estão em tratamento junto ao SAE.

A coordenadora do serviço, Joelma Barcelos explicou que o tratamento é supervisionado pelas equipes, inclusive com ações em campo, quando há a identificação de que o paciente poderá não aderir ao tratamento: os agentes vão até a pessoa, especialmente quando ela declara viver em situação de rua para garantir que o tratamento será feito com a medicação indicada. Em outros casos, a pessoa comparece para tomar a medicação no próprio SAE.

Nesta quinta-feira, a equipe do SAE fez trabalho de conscientização e orientação junto aos trabalhadores de uma empresa do município, levando informação e conscientização a respeito desta e de outras doenças.

Os sintomas da tuberculose são: tosse com ou sem escarro; febre baixa; cansaço à toa; falta de apetite; perda de peso; fraqueza e suor noturno. Ao notar algum dos sintomas procure orientação médica.

Todas as Unidades Básicas (UBSs) do município fazem a coleta do exame e encaminham as amostras para o laboratório.

O SAE atende às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), ou seja, os casos de HIV\Aids, Hepatites, Tuberculose e Hanseníase. O serviço funciona na Rua Santa Catarina, 32, na Vila Romanópolis. Os telefones para mais informações são: 4679-1961 ou 4679-1942.