Saúde e Segurança são pautas dos prefeitos do CONDEMAT ao ministro de Relações Institucionais

Saúde e Segurança foram as principais pautas dos prefeitos do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê durante a visita do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, à região, no sábado (15/04).

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República cumpriu agenda em Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos e Arujá. No ofício encaminhado pelo CONDEMAT a Padilha, constam na área da Saúde as solicitações de apoio do Governo Federal na construção e custeio dos Hospitais Federais de Arujá e Suzano.

Em Suzano, 30% das obras do Hospital Regional Federal já foram concluídas. A expectativa é de que a obra seja finalizada até o final deste ano.

Já em Arujá, as obras tiveram início neste ano, com o estudo do solo e a terraplenagem. A previsão inicial de conclusão do hospital é para 2026.

Ambas as unidades vão garantir a ampliação da oferta de leitos, especialidades médicas e atendimento de urgência e emergência para a região do CONDEMAT, além de desafogar as demais unidades de saúde municipais e estaduais, contribuindo com a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico regional.

Diante disso, os prefeitos do CONDEMAT solicitaram o apoio financeiro do governo federal para concluir, equipar e manter o funcionamento das unidades. “Estou aqui hoje porque acredito muito na parceria entre o governo federal e os municípios e, sobretudo, na iniciativa dos consórcios, então, para nós, é muito importante que a gente firme, a partir de hoje, uma parceria forte e contínua entre o governo federal e o CONDEMAT”, completou o ministro.

Padilha garantiu que o Governo Federal terá um olhar atento às demandas apresentadas. “Fico muito feliz quando vejo na reivindicação do Consórcio, logo no primeiro parágrafo, o apoio do Governo Federal para a gente concluir e equipar o Hospital de Suzano e o Hospital de Arujá e, podem ter certeza, não vai faltar recurso da União para isso”, pontuou.

O Consórcio ressaltou a importância da parceria com o Governo Federal para melhor assistir à população de aproximadamente três milhões de habitantes, que vive nos 13 municípios que formam o CONDEMAT (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano).

Segurança nas Escolas

O CONDEMAT também solicitou o intermédio do ministro, via ofício, quanto ao auxílio na segurança das escolas da região, em face dos últimos acontecimentos de ameaças e tentativas de atentados em escolas de todo o País.

Os chefes dos Executivos Municipais solicitaram o apoio financeiro e técnico do Governo Federal, para ampliação da segurança nas unidades escolares da região, abrangida pelo CONDEMAT. “Externamos a preocupação com a integridade dos nossos alunos, professores e demais trabalhadores da Educação, além da necessidade de garantia do acesso seguro ao ensino. Mais uma vez, reiteramos a importância da região abrangida pelo CONDEMAT, que concentra o segundo maior contingente populacional, depois da Capital”, consta no trecho final do ofício.

O ministro Alexandre Padilha afirmou que o Governo Federal já está tomando medidas para promover a cultura de paz nas escolas e que, inclusive, destinará R$ 150 milhões aos municípios brasileiros para proporcionar um reforço na segurança escolar.