Saúde implanta sistema de marcação de consultas on-line

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos passou a contar com agendamento on-line para as consultas médicas, inicialmente para três públicos: idosos acima de 60 anos; crianças com menos de um ano de idade e gestantes.

Só consegue acessar o Portal da Saúde quem já tem cadastro na Unidade Básica de Saúde (UBS) e tem um número de matrícula vinculado, disponível no cartão do posto.

Caso o paciente não possua ainda, a principal recomendação da Secretaria de Saúde de Ferraz é procurar a UBS mais próxima da sua casa para efetivar o cadastro. A partir disso, o morador conseguirá acessar o Portal da Saúde.

E efetivar o agendamento só quem estiver dentro da faixa etária inicial ou for gestante. Se outro público tentar fazer o agendamento não vai conseguir.

Por meio deste link: http://www.cmdpro.com.br/ferrazvasconcelos/portaldasaude ou o QR Code que já está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e estará também, em breve, no site da Prefeitura de Ferraz no www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br você conseguirá fazer o agendamento das suas consultas.

No momento do agendamento, o usuário já recebe as informações sobre a consulta, dia e horário agendado. O Portal da Saúde também avisa um dia antes para que o paciente não se esqueça da consulta agendada pelo sistema via SMS.

E sempre que ele entrar no portal poderá consultar o histórico dos agendamentos já realizados.

O secretário de Saúde de Ferraz, Clécio Gonçalves, afirmou que os idosos acima de 60 anos, crianças com menos de um ano e as gestantes integram o público mais vulnerável, que já têm atendimento preferencial nas unidades para as filas de agendamento de consultas: “Estamos facilitando para que estas pessoas não precisem ir para a fila”, afirmou.

Uma das vantagens destacadas, segundo ele, é que com o Portal da Saúde, quando o paciente desmarcar uma consulta, a vaga volta para o sistema, por isso a conscientização de avisar em caso de não comparecimento.