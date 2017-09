Saúde realiza ação de conscientização sobre a prevenção do suicídio

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá e sua equipe realizaram na manhã desta terça-feira (26), na região central de Poá, uma ação de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito deste problema que tem afetado muitas famílias no País e com registro de casos na cidade.

“O suicídio é um problema de saúde pública, que precisa de atenção. É um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideias suicidas. Por isso estamos ampliando este debate na cidade, a pedido do prefeito Gian Lopes e realizando ações para alertar as pessoas quanto a esta questão”, comentou Marquinhos Indaiá.

A diretora de Atenção Básica de Saúde, Rose da Cruz Barbosa, explicou que as unidades de saúde de Poá contam com uma programação especial de conscientização sobre a prevenção do suicídio. “Setembro é o mês escolhido para realização de uma campanha nacional para alertar sobre o suicídio. A demanda está aumentando no Brasil, principalmente entre os jovens. Então estamos fazendo na cidade ações para debater com a população esta questão.

Nas unidades de saúde acontece uma série de atividades e hoje também fizemos uma ação nas vias centrais de Poá com faixas, adesivação de carros e conversa com as pessoas”.

Iniciado no Brasil pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), o Setembro Amarelo realizou as primeiras atividades em 2015 concentradas em Brasília. Mundialmente, o IASP (Associação Internacional para Prevenção do Suicídio) estimula a divulgação da causa.