Sebrae lança na região projeto de capacitação para alavancar vendas no Dia das Mães

O Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio brasileiro, ficando atrás apenas do Natal. Pensando nas oportunidades geradas durante este período, o Sebrae-SP lança a capacitação “Super Vendas – Dia das Mães” no Alto Tietê. As formações gratuitas ocorrerão nos municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Poá, nos dias 14, 15,16, 17 e 22 de abril, com cerca de 190 vagas disponíveis.

O Super Vendas apresentará diversas técnicas para auxiliar empreendedores de diferentes setores a aumentar suas vendas e atrair mais clientes. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do link bit.ly/SuperVendasMaes, onde será possível selecionar a cidade desejada para participação.

A capacitação contará com conteúdo imersivo, permitindo que os empresários aprendam de forma prática como aplicar as ferramentas no cotidiano para alavancar seus negócios. "A programação inclui conteúdos ricos e essenciais para contribuir com o sucesso nas vendas, abordando temas como o uso da Inteligência Artificial (IA) na gestão e no marketing digital, com foco no aumento das vendas", explicou o analista de negócios do Sebrae-SP, Kurth Tonn.

Durante a formação, os empreendedores também receberão orientações sobre como utilizar ferramentas digitais e redes sociais para destacar suas marcas, além de dicas sobre como criar conteúdo com o auxílio da IA e outras ferramentas tecnológicas.

As técnicas apresentadas durante a capacitação poderão ser utilizadas também em outras datas comemorativas, o que potencializa as oportunidades e resultados. O Super Vendas conta com o apoio das Associações Comerciais de Biritiba Mirim, de Ferraz de Vasconcelos, de Itaquaquecetuba e de Poá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 4723-4510.

Local

Biritiba Mirim: 14 de abril, das 16h30 às 20h30, na ACE Biritiba Mirim, na Rua Coronel Silvino de Miranda Melo, 121, Centro.

Itaquá: 15 de abril, das 14 às 18 horas, na ACE de Itaquá, na Rua Carlos Barbosa da Silva, 51, Centro.

Mogi: 16 de abril, das 18 às 22 horas, no Sebrae Alto Tietê, na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavinia.

Ferraz: 17 de abril, das 14 às 18 horas, na ACE de Ferraz, na Rua Bruno Altafim, 26, Sítio Paredão

Poá: 22 de abril, das 9 às 12 horas, na Ace de Poá, na Rua Doutor Silvio Barbosa, 89, Centro.