Secretaria da Fazenda presta contas do primeiro quadrimestre de 2019

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria da Fazenda, apresentou na manhã desta quarta-feira (29) os dados referentes ao 1º quadrimestre de 2019, em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A ação ocorreu em audiência pública na Câmara de Vereadores e foi comandada pelo presidente da Comissão Permanente de Finanças do Poder Legislativo, Lázaro Borges.

Durante a apresentação, o secretário da Fazenda, Robson Senziali, fez a apresentação dos valores referentes às receitas e despesas de janeiro a 30 de abril.

Entre os dados apresentados estão os gastos com encargos de pessoal e receitas recebidas por meio do IPTU, ISS, IPVA e dívida ativa, bem como receitas e despesas com relação às áreas de Saúde e Educação.

Conforme explicou Robson Senziali, tudo ocorreu dentro do esperado nestes primeiros quatro meses. “O município está sem dívidas e isto é um fator muito importante. A tendência é de que até o final do ano a administração consiga cumprir com o que foi proposto na Lei Orçamentária no município”.