Região

Secretaria da Saúde realiza ações de prevenção durante Carnaval de Ferraz

Equipe estará no desfile de rua no sábado; serviço oferece orientações sobre IST e Profilaxia Pós-Exposição

13 fevereiro 2026 - 15h28Por De Ferraz
Equipe estará no desfile de rua no sábadoEquipe estará no desfile de rua no sábado - (Foto: Vinicius Cavalcante / Secom FV)

O SAE (Serviço de Atenção Especializada), equipamento de saúde referência em prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis no município, realizará ações especiais durante o Carnaval de Ferraz de Vasconcelos. A iniciativa visa garantir que os foliões tenham acesso a informações e insumos de prevenção durante a festa.

No sábado (14/02), das 17h às 23h, a equipe do SAE estará circulando entre os foliões durante o desfile de rua de Carnaval, distribuindo preservativos internos e externos, gel lubrificante e material informativo sobre IST. Também serão oferecidas orientações sobre a Profilaxia Pós-Exposição Sexual (PEP), medicamento que deve ser iniciado em até 72 horas após situação de risco.

“Devemos ter a consciência que não podemos em um momento de alegria baixar a guarda para as infecções sexualmente transmissíveis, devemos usar todas as formas de prevenção, realizando uma prevenção combinada, onde pode ser utilizada a PrEP juntamente com o preservativo, assim, eliminando não só o risco de uma infecção pelo HIV como também outras ISTs”, destaca Jean Carlos Brito, Coordenador da Vigilância em Saúde.

As ações fazem parte da estratégia municipal de prevenção combinada, que oferece diferentes métodos para que cada pessoa escolha o que melhor se adequa à sua realidade.

 

