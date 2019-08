Secretaria de Educação abre 850 vagas para minicursos do 'Crescer'

A Secretaria de Educação abrirá na terça-feira (20), a partir das 8 horas, novas vagas para minicursos do Centro de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (Crescer). Todas as seis unidades do Crescer receberão novos cursos, que desta vez formarão 34 turmas, totalizando 850 vagas. Os mogianos interessados devem se dirigir à unidade desejada para fazer a matrícula até sexta-feira (23), às 17 horas. Caso número de inscritos seja maior que o número de vagas haverá a formação de novas turmas e remanejamento dos alunos excedentes.

Para a matrícula, o candidato deverá comparecer ao Crescer em que é oferecido o curso portando um documento de identidade (de preferência o RG) e um comprovante de endereço (serão aceitos comprovantes de endereço de Mogi das Cruzes no próprio nome, no nome dos pais ou no nome do cônjuge). O inscrito deverá atender aos requisitos do curso escolhido. Os menores deverão estar acompanhados do responsável legal.

O início das aulas será a partir de segunda-feira (26) e o material didático escrito (caso o curso possua) será cedido pela unidade Crescer. Já os outros materiais necessários para a realização de cada aula serão de responsabilidade do estudante. Ao final do curso será emitido um certificado para os alunos que possuírem a frequência necessária.

Os cursos que estarão disponíveis serão de preparação de baião de dois, cookies, fotografia com celular, moqueca de peixe, nhoque com molhos variados, pantufas, pizza pan, tiaras com laços, unhas árabes artísticas, chaveiro esconde chave – Amigurumi, relógio decorado, hambúrguer artesanal, colocações de cílios postiços – tufinho e lençol com elástico e fronha.

O Crescer possui seis unidades espalhadas por toda a cidade de Mogi das Cruzes. Além da unidade central localizada na na rua Ipiranga, 579, as outras cinco ficam em Jundiapeba (avenida Lourenço de Souza Franco, 1479), Cezar de Souza (rua doutor Romulo Pasqualini, 304), Vila Natal (rua dos Vicentinos, 1216), Vila Brasileira (rua Professor João Gualberto Mafra Machado, 221) e, a maior, em Braz Cubas (rua capitão Francisco de Almeida, 47). O horário de funcionamento do Crescer é de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas no documento abaix, ou nas próprias unidades do Crescer.