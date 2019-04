Secretaria de Saúde deve vacinar 21,5 mil pessoas durante campanha de vacinação

Poá nesta quarta-feira (10) a Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe). A mobilização será realizada pelo Ministério da Saúde, em conjunto com os estados e municípios. O público-alvo é de aproximadamente 21,5 mil pessoas. A mobilização seguirá até 31 de maio, sendo em 4 de maio (sábado) o Dia D de imunização da campanha.

No período de 10 a 19 de abril, serão mobilizados os grupos prioritários de crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas para a vacinação contra a Influenza e, na ocasião, também ocorrerá a atualização da caderneta com a oferta das demais imunizações do Calendário Nacional de Vacinação.

A partir de 22 de abril a imunização contra a gripe ocorrerá com a mobilização de todos os grupos: trabalhadores da Saúde, professores, povos indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de trissomias.

Mantém-se a necessidade de prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação, as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis (doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesos grau III e transplantados portadores de trissomas).

Vacinação

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), explicou que as vacinas estarão disponíveis nas 13 unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 15h30.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, comentou que as pessoas devem se vacinar dentro do prazo da campanha para evitar gripe e seus possíveis agravamentos.