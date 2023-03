Secretaria de Saúde leva três vacinas para moradores de Ferraz

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos realiza neste sábado (11) uma grande ação de vacinação, das 9 horas ao meio-dia. A expectativa é aplicar três tipos de vacina: HPV, Meningocócica e Covid-19 na população.

Para cada vacina, o público é diferenciado. Para a vacina HPV deverão ser imunizadas as crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Já para a Meningocócica ou Meningo C, o alvo são os pré-adolescentes e adolescentes, que têm entre 11 a 14 anos. Também será possível colocar em dia a vacina contra a Covid-19 para o público acima dos 18 anos.

É obrigatório levar a carteira de vacinação e um documento de identificação. Em caso de dúvida, as equipes de saúde checam todas as informações para verificar os dados de possíveis imunizações em atraso e já colocam em dia as vacinas.

Dezessete funcionários da Secretaria de Saúde de Ferraz participam desta ação, que é resultado de uma parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em ação alusiva ao Dia Internacional da Mulher.