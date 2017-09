Secretarias de Transportes de Poá e Itaquá realizam ação conjunta

A Prefeitura de Poá realizou nesta segunda-feira (25) o encerramento das comemorações da Semana Nacional do Trânsito. O tema da campanha nacional deste ano foi "Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito". A iniciativa da cidade teve como objetivo conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito.

As atividades de encerramento aconteceram em parceria com a Secretaria de Transportes de Itaquaquecetuba. Os secretários responsáveis pelas pastas, entre outros profissionais das duas cidades fizeram a distribuição de panfletos com orientações educativas. O local escolhido para ação foi a Rodovia Henrique Eroles (SP-66), na divisa dos municípios.

Segundo o secretário de Transportes de Poá, Wilson Lopes, além da panfletagem, faixas levaram informações e os agentes também conversaram com os motoristas. “Nos últimos dias foram realizadas várias atividades relacionadas à Semana Nacional do Trânsito, como palestras nas escolas, ações em parceria com a concessionária SPMar, entre outros trabalhos. É importante ressaltar que a conscientização no trânsito continuará ao longo do segundo semestre pela secretaria. As escolhas que os motoristas fazem podem salvar vidas”.

O secretário de Transportes de Itaquá, Luis Carlos Rodrigues e o diretor do Departamento Técnico da Secretaria de Transportes, Jair da Silva Lapa, também acompanharam a ação educativa na rodovia.

Trabalho

Poá tem recebido uma série de intervenções e melhorias de trânsito. De acordo com Wilson Lopes, sua pasta tem reforçado a sinalização em toda cidade visando a segurança no trânsito.

“Esse trabalho está sendo realizado em todos os pontos do município, nos lugares pontuais dos bairros e perto das escolas. O objetivo da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana é investir em um trânsito mais seguro para todos”, concluiu Lopes.