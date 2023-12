Secretário do Estado apresenta plano para economia da região

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, defendeu um avanço na economia do Alto Tietê após se reunir com empresários e lideranças políticas da região para debater estratégias para o desenvolvimento econômico.

A reunião aconteceu no 4º Encontro Empresarial” , na quinta-feira (30), na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo.

Parte da estratégia é dividir o Estado de São Paulo em 16 regiões administrativas, visando formar coalizões empresariais específicas para cada região, com foco em desenvolvimento, geração de empregos e oportunidades educacionais.

Nesta divisão será importante a partilha do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo o secretário, a região metropolitana de São Paulo detém 50. 2% do PIB, somente Suzano corresponde a 12.6 %do valor.

Lima destaca que Suzano tem fortes características industrial, comercial e turísticas. A ideia do plano é averiguar o potencial das cidades para conseguir equilibrar o PIB estadual.

“A preocupação do estado é equilibrar esse PIB. Suzano também tem que ser um polo para buscar os menores no entorno dela. A nossa estratégia é desenvolver as regiões dentro da vocação de cada uma delas”, disse.

Outro ponto de destaque na reunião foi o etanol. O secretário salienta que o combustível tem um grande potencial de estratégia no estado e tem tudo para ser líder na produção de energia verde.

“Aqui em São Paulo dominamos a cadeia de cana de açúcar e tem tudo para ser um grande produtor de diesel. Assim como o Brasil é um dos maiores produtores de café e precisamos melhorar o consumo aqui”, comenta.

Sobre turismo, ele pontua que a região tem esse potencial e cita o parque aquático Magic City como um dos grandes fatores O secretário aponta a necessidade de encará-lo “não só como lazer, mas também como um negócio estratégico”.

“O parque aquático de Suzano recebeu cerca de 600 mil visitantes no ano de 2022. Ele fomenta o turismo da cidade”, opina.

De acordo com Lima, “há um potencial de incremento de 250 bilhões de reais por ano no Brasil, alinhando-se à média mundial do PIB do turismo, o que poderia criar até 4 milhões de empregos”.