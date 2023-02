Secretários de Mogi realizam visita técnica na Barragem Jundiaí

Os secretários municipais de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira, de Segurança, Toriel Sardinha, e o diretor da Defesa Civil de Mogi das Cruzes, Augusto Cesar, fizeram uma visita técnica à Barragem Jundiaí nesta quinta-feira (23/2) à tarde e receberam informações sobre o volume e a vazão do reservatório. Os dados ajudam no processo de planejamento de ações da Prefeitura para os bairros que ficam às margens do rio Jundiaí, com os Jardins Oropó e Aeroporto (1, 2 e 3), dentro da Operação Verão.

“Nós já conhecíamos a barragem e a visita foi uma oportunidade de conversarmos com os engenheiros do DAEE, recebendo informações que serão extremamente úteis para a organização de nossas ações”, afirmou Silveira. Os engenheiros Ernesto Nobuo Mori e Rodrigo Toshio Tsuha acompanharam os secretários.

Toriel Sardinha frisou que o contato permanente entre os técnicos da Defesa Civil e do DAEE é fundamental: "Durante os meses de chuva, é realizada a Operação Verão em que participam todos os setores da Prefeitura, órgãos estaduais e concessionários de serviços público. Até 31 de março, a prioridade é o atendimento a emergências causadas pelas chuvas e o trabalho integrado entre a administração municipal e o DAEE é importante para agilizar e tornar mais efetiva a resposta para a população", observou.

Durante a visita, os engenheiros do DAEE informaram que o reservatório está com cerca de 75% de sua capacidade e apresenta uma vazão natural, que é responsável pela manutenção da vida no rio. Silveira recebeu informações de que este processo de vazão é contínuo e controlado, fazendo parte do funcionamento da barragem e não sendo responsável por ocorrências.

Sistema Alto Tietê

O Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT) é um conjunto de cinco reservatórios de água. Duas represas estão em Mogi das Cruzes (Taiaçupeba e Jundiaí), duas em Salesópolis (Ponte Nova e Paraitinga) e uma em Biritiba Mirim (o reservatório leva o nome da cidade). As barragens auxiliam no combate às enchentes na região e garantem o abastecimento de água de mais de 4,5 milhões de pessoas da Zona Leste da capital paulista e dos municípios da região do Alto Tietê.

Especificamente em Mogi das Cruzes, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) realiza o tratamento de água que abastece cerca de 60% da população da cidade, com duas estações próprias (ETA Centro e ETA Leste). Os 40% de água que completam o sistema de abastecimento são comprados pelo município junto à Sabesp. O Semae possui uma outorga, emitida pelo DAEE, que autoriza a captação de água para tratamento – processo que ocorre na Estação Pedra de Afiar, no Cocuera.