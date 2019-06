Segunda edição do “Arraiá da Gente” terá quadrilhas e shows do Rastapé, Buzão do Forró e Paula Mattos

Começa na próxima sexta-feira (14) a segunda edição do “Arraiá da Gente”, evento com entrada franca na Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150, Centro). A festa será realizada em dois finais de semana de junho (14, 15 e 16 e 21, 22 e 23) e contará com barracas de comidas típicas, artesanato local, shows diversos (Rastapé, Buzão do Forró, Paula Mattos, entre outros) e apresentação de quadrilhas. A entrada é gratuita. Os portões da festa serão abertos às 16h, nas sextas-feiras, e 12h nos sábados e domingos.



“Este ano a programação do ‘Arraiá da Gente’ estará repleta de atrações, com uma belíssima praça de alimentação, shows com artistas da cidade e região, parque de diversões e a grande novidade será as apresentações das quadrilhas juninas que estarão se apresentando em nosso ‘quadrilhódromo’, único da região”, comentou o secretário de Cultura de Poá, Mário Sumirê.



Ainda de acordo com o Sumirê, as quadrilhas juninas campeãs estaduais estarão em Poá. “Nosso município é pioneiro na região na apresentação de quadrilhas juninas profissionais, sem contar que teremos ainda a apresentação das quadrilhas juninas da cidade (Educação, Cantinho da Melhor Idade, entre outras). Este ano o 'Arraiá' estará mais lindo, com muitas surpresas no visual, caprichado para entreter nossa população e ainda movimentar o comércio e gerar renda criando empregos temporários. Tudo com segurança. Um encontro da família poaense”, completou o secretário.



O prefeito de Poá, Gian Lopes, disse que a Secretaria de Cultura vai realizar uma festa alegre e bem família, com brincadeiras, música gostosa, onde todo mundo possa se divertir. “Assim como em 2018 que o ‘Arraiá da Gente’ foi um sucesso, esperamos às famílias poaenses com muita alegria e diversão na Praça dos Eventos para edição 2019. É um modelo de festa do interior do País e das tradicionais festas juninas”, reforçou.



Segurança

Não será permitida a entrada de objetos que ofereçam risco à segurança, tais como garrafas de vidro, latas e bebidas alcoólicas no “Arraiá da Gente Poá 2019”. O público será submetido a uma revista com a remoção de objetos não autorizados. Dentro da Praça dos Eventos a festa também será acompanhada por segurança particular e agentes da Guarda Civil Municipal.



A Polícia Militar também vai dar apoio ao evento, realizando reforço na segurança e intensificando o policiamento na área externa da Praça de Eventos e redondezas. Uma ação operacional foi planejada em conjunto pelas secretarias de Cultura e de Segurança Urbana e pela PM, para garantir a tranquilidade do público presente durante a realização do evento “Arraiá da Gente”.