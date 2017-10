Segunda etapa do Adventure Camp acontece neste fim de semana em Mogi

Mogi das Cruzes será palco neste final de semana para mais um grande evento de turismo de aventura, que vai ter atividades nesta sexta (6), sábado (7) e domingo (8). É a segunda etapa do Circuito Adventure Camp 2017, evento que vai reunir uma disputa por equipes, com orientação, trekking, canoagem, mountain bike e técnicas verticais, além das atividades do projeto Na Trilha Certa. A programação será toda em Taiaçupeba, mais especificamente no Parque das Neblinas.

A competição é destinada a iniciantes, amadores e também profissionais da corrida de aventura, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos. Ela é realizada em parceria com o Instituto Ecofuturo o evento como um todo já é reconhecido como uma importante ferramenta de fomento à prática esportiva e ao turismo local. Por isso, conta com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

A expectativa é reunir 400 competidores de várias regiões, incluindo as principais equipes do país, em todas as categorias. Também é aguardada a participação de crianças na categoria Kids, dando sequencia ao trabalho de formação de novos atletas e incentivo à prática esportiva, que é uma das prerrogativas dos organizadores.

A programação começa pelo projeto Na Trilha Certa, que consiste na promoção de atividades socioesportivas gratuitas à população local. Já na sexta-feira (06/10), a partir das 19 horas, será feita uma mostra de cinema, com filmes e vídeos de corridas de aventura, expedições nacionais e internacionais e documentários sobre preservação do meio ambiente. Será na Praça Jesuíno Franco (praça central de Taiaçupeba), com entrada aberta e gratuita para todos.

No sábado (7), o projeto Na Trilha Certa continuará oferecendo atividades gratuitas à comunidade, mas dessa vez já com diversas práticas esportivas. Serão realizados nesse dia a Corrida de Montanha (percursos de 6 e 12km), o Desafio de Canoagem, que será no Rio Itatinga e, para as crianças, o Desafio Vertical na Parede de Escalada, instalada na arena principal do evento. A programação começa às 10h e a última atividade se inicia às 15h.

O Na Trilha Certa, que sempre esteve atrelado ao Circuito Adventure Camp, já proporcionou a milhares de pessoas a aventura e vivência ao ar livre, com segurança e diversão. O objetivo é contribuir de forma construtiva para a formação dos mais jovens, a partir da prática esportiva.

Já no domingo (8), acontece efetivamente a corrida, com largada às 9 horas. Os competidores enfrentarão um percurso de 50 quilômetros, envolvendo canoagem, mountain bike e trekking, com a utilização de mapa e bússola.

O Circuito Adventure Camp é um referencial no país para eventos de aventura e que primam pelo desenvolvimento pessoal. Ele vai ao encontro da crescente buscas das pessoas por esportes de aventura, como uma maneira de quebrar a intensa rotina profissional, além de incentivar o desenvolvimento do segmento.

Reconhecido desde 2002 por sua excelente organização e profissionalismo, a equipe Adventure Camp conta com uma equipe de aproximadamente 100 colaboradores, que garantem a qualidade das provas. Muitos deles inclusive são pessoas locais, contratadas para desenvolver vários tipos de atividades.

Procurando facilitar a logística dos atletas, os organizadores da etapa Mogi das Cruzes do Adventure Camp estão disponibilizando, a partir desta quinta-feira (5), o briefing digital do evento, na página do Facebook. Assim, as equipes conseguem se organizar melhor em torno da programação.

Programação

Sexta-feira, 6 de outubro de 2017

19h - Projeto Na Trilha Certa - Cinema Aventura - Praça de Taiaçupeba

Mostra de filmes e documentários de aventura.

Sábado, 07 de outubro de 2017



10h - Projeto Na Trilha Certa - Corrida de Montanha de 6 e 12km



14h - Projeto Na Trilha Certa - Desafio de Canoagem no Rio Itatinga



Das 15 às 17h - Projeto Na Trilha Certa - Desafio Vertical para as crianças na parede de escalada

Das 15h às 18h - Recepção e checagem de equipamentos

15 horas - Entrega de mapa e racebook no Parque das Neblinas

ou

Domingo, 08 de outubro de 2017

Das 7h às 8h - Recepção e Checagem de equipamentos

9h - Largada de todas as categorias da corrida de aventura