Seis cidades da região recebem repasse do Estado para ações de infraestrutura e saúde

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou, nesta quinta-feira (9), a liberação de R$ 533,4 milhões em recursos para municípios paulistas. Seis cidades da região serão contempladas com os recursos na área da saúde e infraestrutura.

Na saúde foram contemplados Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano. Para infraestrutura as cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano.

Ao todo, são cerca de 260 municípios que serão beneficiados com os repasses.

“Hoje é um dia de celebração. Uma liberação de R$ 350 milhões em convênios de infraestrutura urbana, recapeamentos, pavimentação, iluminação pública, ou seja, cada prefeito levando para o seu município aquilo que tem de melhor, buscando atender da melhor forma as demandas da sua população”, afirmou Tarcísio.

“E mais R$183 milhões para a área da saúde, que é uma área muito importante para nós. E o que é ser municipalista de verdade? Eu entendo que ser um governo municipalista é caminhar junto com os municípios em todas as oportunidades”, acrescentou o governador.

A cerimônia no Palácio dos Bandeirantes reuniu secretários de estado Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais), Eleuses Paiva (Saúde) e Artur Lima (Casa Civil), além de parlamentares federais, estaduais e municipais, gestores das cidades contemplados pelos convênios, representantes de instituições, entre outras autoridades.

Os recursos para a área da saúde serão destinados aos Fundos Municipais para despesas de custeio e investimento das unidades básicas dos municípios, visando a ampliação e o fortalecimento do atendimento à população. O aporte é fruto das transferências voluntárias decorrentes de indicações parlamentares e será pago via Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“O dia de hoje mostra claramente a sensibilidade desse governo e do governador Tarcísio de Freitas na relação com os parlamentares e com os executivos municipais. É a importância do trabalho conjunto. E só é possível fazer uma política adequada e de alcance social com uma parceria extremamente forte com o parlamento estadual e federal e com os executivos municipais”, afirmou o secretário de Saúde, Eleuses Paiva.

Também foram assinados 426 convênios com 260 municípios para obras de infraestrutura urbana. No total serão R$ 350,4 milhões em repasses para ações por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

“Ao iniciar o mandato o governador Tarcísio de Freitas deixou claro que o foco era estabelecer parcerias com os municípios. O objetivo é que as pessoas que moram nas cidades saibam que o governo do estado é parceiro. Um governo que conhece o que está acontecendo na infraestrutura, na saúde, no custeio e é assim em todas as áreas. E hoje São Paulo é um estado que se desenvolve porque tem comando”, destacou o secretário de Relações Institucionais, Gilberto Kassab.

Municípios contemplados com os recursos da saúde: Aguaí, Águas de São Pedro, Alambari, Alto Alegre, Álvaro de Carvalho, Americana, Amparo, Andradina, Anhembi, Aparecida D’oeste, Apiaí, Araçoiaba da Serra, Araraquara, Araras, Arco-Íris, Arealva, Ariranha, Artur Nogueira, Arujá, Assis, Auriflama, Avaí, Avanhandava, Avaré, Bananal, Barão de Antonina, Bariri, Barra Bonita, Barueri, Bebedouro, Bento de Abreu, Bertioga, Bilac, Boa Esperança do Sul, Boituva, Borá, Boracei, Borebi, Buri, Cabrália Paulista, Cabreúva, Caçapava, Cafelândia, Caieiras, Caiuá, Cajamar, Cajati, Campina do Monte Alegre, Cândido Mota, Capela do Alto, Capivari, Caraguatatuba, Carapicuíba, Cesário Lange, Colômbia, Conchas, Cotia, Descalvado, Dourado, Duartina, Dumont, Eldorado, Embu-Guaçu, Engenheiro Coelho, Euclides da Cunha Paulista, Fartura, Fernandópolis, Florínea, Franca, Franco da Rocha, Gabriel Monteiro, Gália, Guaiçara, Guaimbê, Guapiara, Guaraci, Guarani D’oeste, Guararapes, Guareí, Guarujá, Guarulhos, Guatapará, Hortolândia, Ibirá, Ibirarema, Ibiúna, Icém, Iepê, Ilha Comprida, Ilha Solteira, Indiana, Iperó, Ipeúna, Iracemápolis, Irapuã, Itapecerica da Serra, Itapetininga, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itatinga, Itirapuã, Itu, Itupeva, Jaboticabal, Jaguariúna, Jales, Jandira, Jarinu, Jaú, Jeriquara, José Bonifácio, Junqueirópolis, Juquitiba, Lavínia, Lindóia, Lorena, Lourdes, Luiziânia, Macaubal, Manduri, Maracaí, Mariápolis, Martinópolis, Mineiros do Tietê, Miracatu, Mirante do Paranapanema, Mirassolândia, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Mongaguá, Murutinga do Sul, Nova Aliança, Nova Guataporanga, Nova Luzitânia, Novais, Óleo, Orindiúva, Osasco, Ourinhos, Ouroeste, Palmeira D’oeste, Panorama, Parapuã, Pardinho, Pariquera-Açu, Paulistânia, Pederneiras, Pedro de Toledo, Penápolis, Pereira Barreto, Piacatu, Piedade, Pilar do Sul, Pindamonhangaba, Pindorama, Piraju, Porangaba, Porto Ferreira, Pracinha, Presidente Epitácio, Quadra, Queiroz, Quintana, Rancharia, Registro, Ribeirão Branco, Ribeirão do Sul, Ribeirão Grande, Ribeirão Preto, Rubiácea, Saltinho, Salto, Salto de Pirapora, Santa Adélia, Santa Albertina, Santa Clara D’oeste, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Maria da Serra, Santa Mercedes, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rita D’oeste, Santana da Ponte Pensa, Santo Anastácio, Santo André, Santópolis do Aguapeí, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São João das Duas Pontes, São João do Pau D’alho, São José do Rio Preto, São Lourenço da Serra, São Miguel Arcanjo, São Paulo, Sarapuí, Sebastianópolis do Sul, Serra Negra, Serrana, Socorro, Sorocaba, Suzano, Taboão da Serra, Tambaú, Tanabi, Tarabai, Timburi, Tupi Paulista, Turiúba, Ubirajara, Uchoa, Urânia, Valparaíso, Vargem Grande do Sul, Várzea Paulista, Vera Cruz, Viradouro e Vista Alegre do Alto.

Municípios que assinaram convênios para infraestrutura urbana: Águas de Santa Bárbara, Águas de São Pedro, Aluminio, Alvares Florence, Álvaro de Carvalho, Americana, Américo Brasiliense, Analandia, Angatuba, Anhembi, Anhumas, Apiaí, Araçoiaba da Serra, Arapeí, Araras, Areias, Ariranha, Aruja, Assis, Atibaia, Auriflama, Avare, Barbosa, Barra Bonita, Barra do Chapéu, Barrinha, Barueri, Bastos, Batatais, Bertioga, Biritiba Mirim, Boituva, Bom Jesus dos Perdões, Bom Sucesso de Itararé, Botucatu, Bragança Paulista, Brodowski, Brotas, Buri, Cabralia Paulista, Cachoeira Paulista, Caconde, Cajamar, Cajuru, Campo Limpo Paulista, Campos do Jordão, Candido Rodrigues, Canitar, Capivari, Caraguatatuba, Carapicuíba, Casa Branca, Cássia dos Coqueiros, Castilho, Cerqueira César, Charqueada, Conchal, Conchas, Cordeiropolis, Corumbataí, Cosmorama, Cotia, Cravinhos, Cristais Paulista, Cruzeiro, Cunha, Descalvado, Diadema, Dirce Reis, Divinolandia, Dracena, Elias Fausto, Embaúba, Embu Guacu, Espirito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Estrela d’Oeste, Euclides da Cunha Paulista, Fernando Prestes, Ferraz de Vasconcelos, Franca, Francisco Morato, Franco da Rocha, Garca, Guaicara, Guaraci, Guararapes, Guaratingueta, Guariba, Guarujá, Holambra, Hortolandia, Ibate, Ibirá, Ibiúna, Igarapava, Ilha Comprida, Ilha Solteira, Indiana, Iperó, Ipeuna, Ipuã, Iracemapolis, Itaberá, Itajobi, Itanhaem, Itapecerica da Serra, Itapeva, Itapevi, Itapolis, Itaquaquecetuba, Itariri, Itatinga, Itirapina, Itirapua, Itobi, Itu, Itupeva, Ituverava, Jaborandi, Jaboticabal, Jaguariuna, Jales, Jambeiro, Jandira, Joanopolis, João Ramalho, Julio Mesquita, Jumirim, Juquitiba, Leme, Lençóis Paulista, Limeira, Lorena, Louveira, Lutécia, Mairinque, Mairipora, Maraba Paulista, Marília, Martinopolis, Matao, Maua, Miguelopolis, Miracatu, Mirandopolis, Mirassol, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Moncoes, Mongaguá, Monte Alto, Monte Castelo, Morungaba, Motuca, Murutinga do Sul, Nantes, Nipoa, Nova Europa, Nova Odessa, Osasco, Oscar Bressane, Ourinhos, Paranapanema, Pardinho, Patrocinio Paulista, Pedranópolis, Pedregulho, Pedrinhas Paulista, Pereiras, Peruibe, Piedade, Pilar do Sul, Pindamonhangaba, Pindorama, Piquete, Piracaia, Pirangi, Pirapozinho, Pitangueiras, Pongaí, Pontal, Populina, Porangaba, Pracinha, Pradópolis, Pratânia, Presidente Prudente, Quadra, Queiroz, Rafard, Registro, Restinga, Ribeirão Branco, Ribeirao Corrente, Ribeirao Pires, Ribeirao Preto, Rincao, Rio das Pedras, Rio Grande da Serra, Riversul, Rosana, Roseira, Sales Oliveira, Saltinho, Salto, Salto de Pirapora, Santa Barbara d’oeste, Santa Branca, Santa Cruz da Esperança, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Ernestina, Santa Lucia, Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antonio da Alegria, Santo Antonio de Posse, Santo Antonio do Aracangua, Santo Antônio do Jardim, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São Joaquim da Barra, São José do Rio Pardo, São Jose do Rio Preto, São Lourenco da Serra, São Manuel, São Pedro, São Vicente, Sarutaiá, Sertãozinho, Silveiras, Sorocaba, Sumare, Suzano, Taboao da Serra, Taiaçu, Taiúva, Tanabi, Tapiratiba, Taquarivai, Tarabai, Tatuí, Taubate, Terra Roxa, Timburi, Torre de Pedra, Tremembé, Tupi Paulista, Ubarana, Ubatuba, Valentim Gentil, Valinhos, Valparaiso, Vargem, Vargem Grande Paulista, Vinhedo, Viradouro, Votorantim e Votuporanga.