Selo Cozinha Nota 10 é entregue a 51 escolas da rede municipal

O Auditório do Cemforpe ficou lotado para a entrega do Selo Cozinha Nota 10. A iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes foi realizada, na noite da última sexta-feira (20), para reconhecer e valorizar o papel dos profissionais que atuam nas cozinhas de escolas e creches na oferta de uma alimentação segura, saudável e saborosa. O prefeito Marcus Melo (PSDB) destacou que a certificação o prêmio contribui para a melhoria constante do trabalho realizado nas escolas.

A emoção tomou conta das 51 escolas premiadas, que receberam o selo e certificado de participação. “Adorei receber o prêmio. É muito bom termos o nosso trabalho valorizado e reconhecido”, disse Claudete Rodrigues do Nascimento Nakiri, auxiliar de desenvolvimento da educação, da Escola Municipal Leopoldino Cardoso de Moraes, em Biritiba Ussu. “É maravilhoso um selo como esse, nos incentiva a cozinhar cada vez melhor”, disse Geane Jesus do Nascimento, do CEIM Maria Helena Chermann, no Oropó.

“A educação sempre foi bem cuidada em nossa cidade e continuamos avançando. Com o selo, nosso objetivo é orientar, acompanhar, mas também monitorar o trabalho realizado nas escolas. Estamos dando as diretrizes, capacitando e certificando as escolas para que possamos oferecer às crianças uma alimentação cada vez mais nutritiva e com mais qualidade, aprimorando o trabalho que já é feito nas escolas”, observou o prefeito Marcus Melo, que esteve acompanhado pela presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo.

As cozinhas de escolas municipais e creches subvencionadas foram analisadas por membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e das visitadoras do Departamento de Alimentação Escolar (DAE) da Secretaria Municipal de Educação nas categorias: Educação Infantil Integral (Creche), Educação Infantil Parcial, Ensino Fundamental Integral e Ensino Fundamental Parcial. A Comissão Julgadora esteve nas unidades escolares entre os dias 1º de agosto e 29 de setembro.

Foram avaliados o cumprimento do cardápio, comida mais saborosa; limpeza, higiene, organização da cozinha e do estoque, organização interna do trabalho; controle de estoque a armazenamento e ações educacionais diferenciadas na área de alimentação escolar de acordo com a temática da Educação Alimentar e Nutricional (EAN).

“Podemos conhecer realmente o trabalho de vocês nas visitas de avaliação. Eu conversava com as crianças e elas gostam muito da comida das escolas”, disse o presidente do Conselho de Alimentação Escolar, Rafael Ballestero. Para a diretora Regina Gomes da Silva, do CEIM Richer Romano Neto, no Jardim Esplanada, a conquista do selo é resultado do trabalho em equipe. “É resultado da dedicação da nossa equipe. Sempre reforço com elas que temos eu trabalhar em harmonia e ter um bom ambiente para realizarmos um trabalho de sucesso”, disse.

A secretária municipal de Educação, Juliana Guedes, parabenizou as escolas. “Muito obrigada por fazerem parte da nossa rede e oferecer uma alimentação feita com tanto carinho e qualidade para nossas crianças. Nosso objetivo é valorizar e reconhecer o bom trabalho”, disse. O vice-prefeito Juliano Abe destacou a importância do trabalho diário das escolas no incentivo à alimentação saudável. “As escolas estão de parabéns por essa conquista. Parabéns a todos que diariamente ensinam às nossas crianças o prazer de alimentar bem e de forma saudável”, disse.

O evento contou com as apresentações do projeto A Arte do Balé, da EM Profª Heliana Mafra Machado de Castro e dos alunos do Cempre Prof. José Limongi. A colaboradora da Prefeitura de Mogi das Cruzes e ex-participante do programa Master Chef, Luriana Toledo, o chef executivo do Restaurante O Berro, Felipe Martins e seu pai, José Martins participaram do evento e destacaram a importância das merendeiras na qualidade da alimentação oferecida às crianças.

A merenda escolar de Mogi das Cruzes é referência de qualidade. Foi reconhecida como a melhor merenda do Estado de São Paulo pela ONG Ação Fome Zero, em parceria com o Governo Federal. São cerca de 179 mil refeições feitas e distribuídas diariamente para os 45 838 alunos da rede municipal. A Agricultura Familiar é um diferencial da merenda de Mogi. São distribuídos de 6 a 9 mil kg/semana de verduras e legumes produzidos na cidade.