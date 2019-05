Semae terá atendimento móvel em bairros; veículo será apresentado na Festa do Divino

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) iniciará, a partir de junho, um sistema de atendimento móvel nos bairros de Mogi das Cruzes, que acompanhará o calendário do programa Bairro Feliz – iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes que leva atividades de lazer e serviços para a população. “É uma forma de estarmos mais próximos das pessoas, oferecendo um serviço mais rápido e sem a necessidade de deslocamento até um posto de atendimento”, explica o diretor-geral da autarquia, Glauco Luiz Silva. O novo sistema, realizado por meio de uma van adaptada, será apresentado durante a Festa do Divino Espírito Santo (de 30 de maio a 9 de junho).

Pela agência móvel, serão oferecidos aos clientes do Semae um serviço semelhante ao disponível nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), como alteração de titularidade; alteração de endereço de entrega; cancelamento de endereço de entrega; emissão de guias; emissão de segunda via; cancelamento de débito automático e solicitações para: vistoria, aferição de hidrômetro, nova ligação, religação, troca de registro, reativação/inativação de ligação, substituição de hidrômetro, parcelamento de dívidas e revisão de faturamento.

Caso haja necessidade de pagamento, a agência estará equipada com máquina de débito para que o cidadão não tenha necessidade de se dirigir ao banco.

A autarquia vem trabalhando de forma contínua na modernização dos serviços. No ano passado, foi implantado um novo sistema de atendimento presencial e telefônico para os clientes, com nova estrutura de guichês no PAC Central (prédio da Prefeitura), que tornou mais rápida a prestação de serviços, com totens e painéis de senha e organizadores de filas.

A modernização inclui a adoção de atendimento eletrônico, que somado ao serviço presencial e telefônico, formou uma rede de multisserviços de comunicação, voz e dados. O atendimento é para os serviços que já eram oferecidos no PAC, como solicitação de segunda via de conta, transferência de nome, parcelamento de débitos e pedido de novas ligações, entre outros.

A empresa responsável também fornece a infraestrutura, como computadores, totens e painéis de senha.

Para o serviço presencial, o número de funcionários aumentou de forma significativa, contando com 21 funcionários, sendo 19 atendentes e dois supervisores, que atendem nos três PACs – dos dois supervisores, um fica fixo no PAC da Prefeitura e um atua em Braz Cubas e Jundiapeba, de forma alternada.