Semáforo é implantado para melhorar fluidez e segurança na avenida Laurinda Cardoso

A Secretaria Municipal de Transportes implantou nesta semana um novo semáforo no cruzamento da rua Sérgio Plaza com a avenida Professora Laurinda Cardoso de Mello Freire, na Vila Oliveira. O equipamento, que começou a funcionar nesta quinta-feira (16), busca oferecer mais segurança e fluidez para o trânsito na região.

“A implantação de um semáforo era uma solicitação da população que utiliza aquela região da cidade e a secretaria fez um estudo. Era um ponto bastante crítico, principalmente nos horários de pico e entrada e saída de alunos”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário lembrou ainda que o novo semáforo está sincronizado com o equipamento existente no cruzamento da rua Sérgio Plaza com a avenida Capitão Manoel Rudge. Técnicos da SMT permanecerão acompanhando a circulação no local para, se necessário, fazer ajustes nos tempos do semáforo.

“Na quinta-feira, já foram feitas algumas adequações para melhorar a fluidez. Este trabalho continua e o semáforo terá operação com tempos distintos nos horários de pico para facilitar a circulação tanto dos veículos, como dos pedestres que circulam pelo local”, explicou José Luiz.

Além disso, foi providenciada a poda de galhos de uma árvore que estavam prejudicando a visão do semáforo pelos motoristas.

A avenida Laurinda Cardoso de Mello Freire é uma opção para os motoristas de ligação entre bairros como Socorro e Vila Oliveira com a região central da cidade. A via também vem registrando uma crescente ocupação por estabelecimentos comerciais e de serviços, o que aumentou a circulação de veículos. Já a rua Sérgio Plaza é um importante corredor de ligação entre as regiões da Vila Natal e Jardim Camila com o Socorro. Consequentemente, ela serve como opção para os motoristas que seguem rumo ao distrito de Cezar de Souza e a regiões como o Mogilar e o Centro Cívico.