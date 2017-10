Semana Municipal do Idoso reúne ações das áreas da saúde, esporte, lazer e cultura

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), participou, na manhã desta segunda-feira (2), da abertura da Semana Municipal do Idoso. O evento, realizado em alusão ao Dia Mundial do Idoso, celebrado em 1º de outubro, compreende ampla programação, com palestras, práticas de exercícios físicos, orientações gerais sobre terceira idade e também a abordagem e discussão de políticas públicas de atendimento aos idosos.

“Governar Mogi das Cruzes é um constante aprendizado e um exercício diário de se questionar como podemos viver melhor. Vocês, que são idosos, sabem a diferença que faz em termos de qualidade de vida termos atividades para participar, práticas coletivas e de socialização. Peço, portanto, para que todos participem ativamente das ações desta semana comemorativa e parabenizo todos os colaboradores da Prefeitura, pela organização desta semana tão especial”, destacou o prefeito.

A secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva, também cumprimentou todos os presentes e falou sobre todo o carinho envolvido na organização desta semana. “Nosso foco principal é o envelhecimento saudável. Queremos que os idosos da cidade se apropriem de tudo o que foi desenvolvido para eles, tanto na área da saúde, do esporte, do lazer e cultura, para que assim tenham uma vida mais ativa, com qualidade e bem-estar”, frisou.

Marinalva também comandou uma palestra, que foi realizada logo após a apresentação dos vencedores do concurso Miss e Mister Terceira Idade, tanto da edição deste ano, quanto de edições passadas. Durante a palestra, ela falou sobre todas as ferramentas existentes hoje em dia para o atendimento dos idosos, desde o estatuto e questões referentes à legislação, até os equipamentos construídos pela Prefeitura para esta finalidade, como o Pró-Hiper, Centro Dia do Idoso, Vila Dignidade, Unidade Clínica Ambulatorial (Unica), entre outros.

Todos os alimentos preparados e servidos para os idosos hoje e durante toda a semana são feitos com base nas orientações da nutricionista Arlene Valiengo, da Universidade Aberta à Integração (Unai), tendo em vista as necessidades do organismo das pessoas na terceira idade. A profissional também comandou uma palestra mais completa sobre o tema, ao longo da qual falou justamente sobre os alimentos e hábitos alimentares mais adequados para as pessoas idosas.

Além disso, nesse primeiro dia, os idosos presentes puderam participar de aulas de dança e também de um workshop de fisioterapia e farmácia.

A programação se estende até esta sexta-feira (6), com mais prática de exercícios, palestras orientativas e também uma apresentação artística, comandada pela equipe mogiana que participou dos Jogos Regionais do Idoso (Jori) 2017. As atividades estão concentradas no Pró-Hiper e são gratuitas.

Também participaram da abertura da Semana Municipal do Idoso o coordenador do Pró-Hiper, Auclésio Ranieri e os vereadores Pedro Komura, Edson Santos e Jose Antonio Cuco Pereira.

O Pró-Hiper fica na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540, no Mogilar.