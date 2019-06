Seminário propõe métodos mais eficientes de gestão pública

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, realiza de 2 a 5 de julho, na Escola de Governo, o Seminário de Gestão Pública, voltado à orientação dos servidores municipais, com a proposta de uniformizar as práticas de gestão. A abertura será no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), com a palestra “Prestação de Contas do Terceiro Setor”, com Rafael Rodrigues da Costa, chefe de fiscalização da Unidade Regional de São José dos Campos (UR7) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

O objetivo do seminário é estabelecer métodos que tornem mais eficientes os processos formais de trabalho, seja para a aquisição de bens e serviços, contratação de pessoal ou publicidade dos atos no serviço público, em conjunto com os demais órgãos.

O evento abordará temas como Transparência Orçamentária, Licitação Sustentável, Sistema de Registro de Preços e Conduta do Servidor Público na Era Digital, entre outros. Todos os palestrantes, exceto o da abertura, integram o quadro de servidores do município. O Cemforpe e a Escola de Governo ficam na Rua Antenor Leite da Cunha, 55 – Nova Mogilar. (Julio Nogueira)

Programação:

Dia: 1/7

10h

Local: Auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe)

Endereço: Rua Antenor Leite da Cunha, 55 – Nova Mogilar

Abertura

Palestra “Prestação de Contas do Terceiro Setor”

Rafael Rodrigues da Costa, chefe de fiscalização da Unidade Regional de São José dos Campos (UR7) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Dia: 2/7

8h10 às 8h50

Tema: TRANSPARÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: UMA ANÁLISE DOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA DAS 5 MAIORES CIDADES DO ALTO TIETE

Palestrante: LUCCAS MAGALHÃES DE FREITAS

9h20 às 10h

Tema: LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL - UMA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Palestrante: CRISTIANE MOLIZANE DE MEDEIROS MELLO

10h30 às 11h10

Tema: O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COM FERRAMENTA DE GESTÃO

Palestrante: JULIANA TRUGILO

Dia: 3/7

8h10 às 10h

Tema: ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E TERMO DE REFERÊNCIA; EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

Palestrantes: DENISE KNIPEL DE MEDEIROS E FERNANDO HENRIQUE DA MOTTA FERREIRA

10h30 às 11h10

Tema: PRINCIPAIS PONTOS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SINDICANTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 82/11 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOGI DAS CRUZES

Palestrante: PAULA RIBEIRO DE CAMARGO

Dia: 4/7

8h10 às 8h50

Tema: GESTÃO E CONTROLE DE BENS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Palestrante: ALEXANDRE DONIZETE DE OLIVEIRA

9h20 às 10h

Tema: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO HUMANO

Palestrante: MARCÉLIA APARECIDA DOS SANTOS E ANDRÉ LUIZ PAIVA

10h30 às 11h10

Tema: CONDUTA DO SERVIDOR PÚBLICO NA ERA DIGITAL

Palestrante: SÉRGIO DECARO

Dia: 5/7

8h10 às 8h50

Tema: FAZENDO A GESTÃO DE PESSOAS

Palestrante: ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA

9h20 às 10h

Tema: DESIGN THINKING NA GESTÃO PÚBLICA

Palestrante: CADU DAMIAN

10h30 às 11h10

Tema: O QUE TE MOVE

Palestrante: PRISCILA YAMAGAMI KÄHLER