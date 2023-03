Shows em comemoração ao 74º aniversário de Poá começam nesta sexta-feira

Os shows de comemoração do 74º aniversário da Emancipação Político- administrativa do município começam nesta sexta-feira (24/03), na Praça de Eventos “Lucília Gomes Felippe”, a partir das 19 horas. A primeira noite de festa contará com quatro shows de cantores e bandas de diferentes gêneros.

Os dois primeiros artistas a subirem ao palco são dois dos finalistas do “Festival de Música de Poá 2023”, promovido pela Prefeitura Municipal, neste mês de março. O primeiro deles, o cantor “keep” abre a festa a partir das 19 horas, logo após, às 20h, o cantor “Renato Ignácio” sobe ao palco. A noite seguirá com a cantora “Simone Moraes”, e será fechada com o grande show da banda de pagode Exalta, a partir das 22 horas.

“Os shows de comemoração do aniversário da nossa cidade começam nessa sexta-feira e nós esperamos a presença dos poaenses para prestigiarem tanto os artistas da cidade, quanto as bandas e cantores de outras regiões. É uma data de celebração, que marca a identidade e a história do nosso município”, disse a chefe do Executivo municipal, Marcia Bin.

No sábado (25/03), os shows terão início a partir das 19 horas, com o cantor “Zé”, além das apresentações do cantor, “Geiber Dias”, a cantora “Danielle Cavalcante” e a banda “Busão do Forró”.

No dia 26 de março (domingo), data de comemoração do aniversário de 74 anos de Poá, as atrações musicais iniciam-se às 18 horas com a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal e da banda Tributo Creedence (Rock in Concert). A noite segue com os shows de “Carol Brito”, “Ely e Luã”, “Cristoilma”, Companhia de Dança Alabama e a banda “Bicho de Pé”.

A Praça de Eventos que está localizada na avenida Antônio Massa, 150, Centro, ainda contará com praça de alimentação, parque de diversões e foodtrucks.