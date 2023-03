SHPP prende mais 2 por participação em desaparecimento de travesti

Segundo a Homicidios, ambas estavam foragidas há mais de dois anos. Um homem já havia sido preso em janeiro. Com essas novas detenções, o Setor de Homicídios está próximo de concluir o caso, restando apenas mais um foragido. Todos os detidos teriam participado de uma emboscada contra Felipe Wallace Fortunato Domingos, conhecido como "Naty" ou "Nataly", e outra pessoa, uma amiga. As duas pessoas são travestis que estavam fazendo um programa naquela via, naquela noite.

A investigação aponta que as travestis teriam sido abordadas por um carro. Um casal estava no veículo e disse que queria fazer um programa. Elas entraram no carro e foram levadas pelo casal até um terreno, na antiga Orquídeas mesmo. Lá, dois indivíduos estavam armados aguardando a chegada deles.

O Setor de Homicídios diz que as duas travestis foram atingidas, e que uma caiu desacordada e a outra ferida. A travesti que caiu desacordada, ao retomar a memória, não encontrou a amiga Nataly, que não estava mais no local. Ela nunca mais foi vista.

O crime, segundo o Setor de Homicídios, teria sido praticado porque a travesti teria agredido o irmão de um dos criminosos por conta de um programa não quitado.

A Polícia Civil representou pela prisão dos quatro suspeitos de praticarem o crime considerado hediondo pelo SHPP. Elas foram decretadas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, mas os quatro suspeitos desapareceram da cidade e não foram mais vistos.

Em janeiro, no entanto, o Setor de Homicídios conseguiu prender um dos indivíduos. Dois meses depois, prende mais dois.

Investigadores acreditam que a vítima, Nataly, está morta e enterrada, mas o corpo nunca foi encontrado. O caso segue em investigação.

