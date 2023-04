Simpósio discute segurança no trânsito e inscrições estão abertas para os participantes

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana realiza no dia 28 de abril o 1º Simpósio Trânsito e Segurança Viária. O evento será realizado das 9h às 17h, no Cemforpe e marcará o início das atividades do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site Sympla.

O 1º Simpósio Trânsito e Segurança Viária reunirá especialistas para discutir medidas para tornar o trânsito mais seguro. Serão apresentadas palestras e realizados debates sobre temas como a importância da educação no trânsito, a necessidade de investimentos em infraestrutura e tecnologia, além de exemplos de boas práticas em outras cidades e países.

“São temas fundamentais em busca de uma convivência mais harmoniosa no trânsito. O Simpósio Trânsito e Segurança Viária busca discutir e apresentar soluções para os principais desafios enfrentados no trânsito atualmente, visando a segurança dos motoristas, pedestres e ciclistas”, afirmou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Caio Luz.

O secretário lembrou ainda que o simpósio é uma oportunidade para a população de Mogi das Cruzes participar das discussões sobre as principais causas de sinistros de trânsito e como preveni-los, abordando desde a importância do uso dos equipamentos de segurança até a criação de campanhas de conscientização e educação para a população.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana está planejando uma série de ações voltadas à Educação para o Trânsito durante o Maio Amarelo. Entre os destaques está o 3º Concurso de Mobilidade e Educação, promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O tema deste ano será “Caminho para o futuro” e podem participar estudantes de Educação Infantil, Educação Especial, Ensino Fundamental, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O Cemforpe fica na rua Antenor Leite da Cunha, 55 – Vila Nova Mogilar. Mais informações sobre o 1º Simpósio Trânsito e Segurança Viária podem ser obtidas pelo telefone 4798-6783.

Confira a programação do 1º Simpósio Trânsito e Segurança Viária:

8h - Abertura do 1° Simpósio de Trânsito e Segurança Viária

8h30 - Segurança na Rodovia

Henrique Almeida - Analista de Trafego e CCO Ecopista

9h - Primeiro Socorros em Casos de Sinistros de Trânsito

Sub-Tenente Wiliam Paulo e Sargento Daniel Bravo, do 17° BPMCP Mogi das Cruzes

9h55 – Infosiga

Evandro Caramaschi - Coordenador Técnico do Programa Respeito à Vida

10h30 - Observatório Campinas

Marineide Nunes / Marcelo Antonio (Emdec)

11h - Lei Seca na Segurança Viária

Tenente André Belarmino (PMR)

13h - Mudanças do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito

TACTRAN - Juarez Nascimento

13h30 - Educação para o Trânsito e Valorização à Vida

Rony Hugenin - Coordenador do Departamento de Educação para o Trânsito – PRF

14h - “Percepção de Riscos” - Sest Senat

Spyridion Basile - Instrutor do Sest Senat – Guarulhos

14h30 - Índice Zero de Atropelamento Fatal

Edinho Guedes - Secretário de Mobilidade de Jacareí

15h20 - Implantação da Faixa Azul

Valtair Ferreira Valadão (CET) / José Julio Rebelo (CET)

16h - Condução de Veículos de Emergência, Amparado na Resolução 789

Rodrigo Lemes - Agente de Trânsito e Instrutor - SMMU – PMMC

16h30 - “ONSV”

Paulo Guimarães

17h - Encerramento do 1° Simpósio de Trânsito e Segurança Viária / Abertura do Maio Amarelo