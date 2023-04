SPMAR espera 277 mil veículos no Rodoanel no feriado de Tiradentes

O feriado de Tiradentes, entre os dias 21 e 24 de abril, promete ser o primeiro do ano com a típica cara do outono: queda nas temperaturas e aumento na incidência de chuva. Para garantir total segurança a quem pretende viajar pelo Rodoanel, a concessionária SPMAR prepara uma operação especial de feriado nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. Nesse período são aguardados mais de 277 mil veículos, sendo 194 mil no trecho Sul e 83 mil no Leste.

Previsão de maior fluxo

Quinta-feira: das 17h às 20h.

Sexta: das 6h às 13h.

Sábado: das 10h às 17h.

Domingo: das 15h às 21h.

Segurança total – Como vem ocorrendo a cada novo feriado, o foco da concessionária será manter os altos índices de segurança na via, que não registra acidente fatal em feriados em 2023 e figura entre as rodovias com menor média de acidentes no país.

A aposta da concessionária é nas ações preventivas. Ao longo da via Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) veicularão mensagens reforçando a importância de dirigir com segurança e alertarão aos motoristas quando houver incidência de chuvas em pontos isolados da rodovia.

“Manteremos alertas para auxiliar o motorista durante sua viagem. Mas o ideal é que ele, antes de sair de casa, verifique a previsão do tempo na estrada e cheque os itens básicos de segurança, como funcionamento dos freios, das luzes de farol, as condições e calibragem dos pneus e dos limpadores de para – brisa, todos esses itens essenciais numa situação de chuva na estrada. Dessa forma, ele evita contratempos que podem colocar em risco os seus planos de viagem” explica Fausto Cabral, gerente de operação da SPMAR

Durante todo o feriado ocorrerão ações de fiscalização, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), em diferentes trechos da rodovia. Um trabalho ostensivo da PMRV que vem se somar às ações já desenvolvidas pela concessionária, como a ronda constante das viaturas no trecho e o monitoramento por câmeras flagrando abusos de direção.

Apoio

Ao longo da rodovia, o usuário ainda conta com telefones de emergência colocados a cada quilômetro. Caso o usuário tenha uma eventualidade, dispõe ainda de uma equipe completa de socorro com 21 viaturas de apoio à disposição 24 horas, entre elas: 5 ambulâncias, 8 guinchos (6 leves e 2 pesados), 6 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate ao incêndio e 1 carro de resgate de animais .

SPMAR

A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).