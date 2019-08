'Tampinha Solidária' vai reverter fundos para causa animal em Poá

As ONGs e pessoas que resgatam e cuidam de animais abandonados da cidade de Poá terão a partir de agora um apoio importante. Trata-se da Campanha “Tampinha Solidária”, que está sendo desenvolvida pela Secretaria da Mulher, em parceria com o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais e o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá.



A campanha consiste na população juntar tampinhas plásticas de produtos diversos como garrafas de refrigerantes, de água, sucos, leite, xampu, entre outros, e encaminhar para os pontos de coleta que serão instalados em vários estabelecimentos comerciais da cidade, além das sedes da Secretaria da Mulher (Rua Fernando Pinheiro Franco, 141 – Centro), Departamento de Meio Ambiente (Avenida Adutora, 1.111, Jardim Nova Poá) e Fundo de Solidariedade (Rua Alberto Rossi, 130 – Centro).



De acordo com a secretária da Mulher, Jeruza Reis, o objetivo do projeto é auxiliar as ONGs da cidade e as tampinhas doadas serão encaminhadas para uma entidade que fará a reciclagem do material e o valor arrecadado será revertido às entidades PAAP (Associação de Proteção Animal e Ambiental de Poá) e Instituto União Paulista de Proteção Animal e Ambiental (IUPAA).



“O projeto é muito importante, pois conseguiremos auxiliar as pessoas e entidades que realizam um belo trabalho na cidade cuidando dos animais abandonados. Estamos contando com o apoio do comércio da cidade e temos a certeza que teremos a solidariedade da população”, declarou Jeruza Reis.



Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4639-2044.