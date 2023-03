Tarcísio vistoria Mogi-Bertioga e promete antecipar liberação da pista para o fim deste mês

A Rodovia Mogi-Bertioga deve ter sua liberação parcial antecipa para o fim deste mês. A previsão inicial era de dois meses, mas o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, anunciou ontem, durante entrevista ao Diário TV 1, que as obras estão avançadas e a liberação deve ocorrer até o fim de março.

“Eu estimo que no final do mês de março a gente já pode estar liberando a rodovia, ao menos parcialmente. Então, a gente vai restabelecer o fluxo parcialmente antes do previsto”, disse o governador ao programa.

O governador também anunciou que os trabalhos de drenagem foram finalizados.

De acordo com a Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, o investimento previsto é de R$ 9,4 milhões.

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) sofreu com rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão.

Caso necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150). Devido a uma queda de barreira no km 174+500 da SP-055, na Praia do Juqueí, o acesso a uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juqueí.