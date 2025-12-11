Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Teatro da Neura chega com seu novo espetáculo infantil no Sesc Mogi 

Apresentação é gratuita e indicada para toda a família

11 dezembro 2025 - 15h21Por Da região
- (Foto: Fabrício Augusto)

O Teatro da Neura apresenta, no dia 20 de dezembro, às 16h, no SESC Mogi das Cruzes, o espetáculo “Das histórias fantásticas que deveríamos contar para as crianças”. A apresentação é gratuita e indicada para toda a família.

Inspirado nas memórias de infância do elenco e nas narrativas que moldam nossas primeiras visões de mundo, o espetáculo conduz o público a uma viagem pelo enigmático Instituto das Crianças que Não Dormem, um lugar onde a imaginação e o sonho são matéria de estudo e os professores são tão excêntricos quanto inusitados.

É nesse ambiente mágico que as personagens embarcam em uma missão especial: encontrar a história mais fantástica para presentear a Lua. Entre humor e poesia, surgem histórias e relações sobre amizade, coragem e a complexidade das emoções.


Serviço
@teatrodaneura
Espetáculo: Das histórias fantásticas que deveríamos contar para as crianças
Data: 20 de dezembro
Horário: 16h
Local: SESC Mogi das Cruzes
Classificação: Livre
Entrada: Gratuita

