Teatro da Neura chega com seu novo espetáculo infantil no Sesc Mogi 

O Teatro da Neura apresenta, no dia 20 de dezembro, às 16h, no SESC Mogi das Cruzes, o espetáculo “Das histórias fantásticas que deveríamos contar para as crianças”. A apresentação é gratuita e indicada para toda a família.

Inspirado nas memórias de infância do elenco e nas narrativas que moldam nossas primeiras visões de mundo, o espetáculo conduz o público a uma viagem pelo enigmático Instituto das Crianças que Não Dormem, um lugar onde a imaginação e o sonho são matéria de estudo e os professores são tão excêntricos quanto inusitados.

É nesse ambiente mágico que as personagens embarcam em uma missão especial: encontrar a história mais fantástica para presentear a Lua. Entre humor e poesia, surgem histórias e relações sobre amizade, coragem e a complexidade das emoções.



Serviço

@teatrodaneura

Espetáculo: Das histórias fantásticas que deveríamos contar para as crianças

Data: 20 de dezembro

Horário: 16h

Local: SESC Mogi das Cruzes

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita