Teatro Municipal de Poá recebe encontro das escolas de dança

O Teatro Municipal de Poá recebeu, nos dois dias do último final de semana, o maior “Encontro das Escolas de Dança” da região, onde participaram escolas convidadas do Alto Tietê. Alunos, professores, coreógrafos e diretores tiveram a possibilidade de mostrar seus trabalhos numa mostra não competitiva e com muita diversidade.

“Nos dois dias do evento contamos com a participação de aproximadamente 400 bailarinos distribuídos em coreografias de Ballet, Jazz, Dança Contemporânea, Dança do Ventre, Dança de Salão e Danças Urbanas”, explicou o secretário da Cultura, Mário Sumirê, que reforçou o apoio do prefeito Gian Lopes ao evento.

Para celebrar o Dia Internacional da Dança, que é comemorado em 29 de abril, a Secretaria de Cultura de Poá e o Centro Municipal de Dança estão realizando a Semana de Dança Poá – 2019.

No período de 24 de abril até esta terça-feira (30), no Teatro Municipal, diversas atividades estão sendo realizadas, sendo que o objetivo principal é o intercâmbio cultural saudável, com trocas de experiências entre praticantes e público interessado por essa arte.

A programação já contou nos dias 24, 25 e 26 de abril com apresentações dos cerca de 180 alunos do Centro de Dança. Eles demonstraram um pouco do dia-a-dia das aulas de Ballet, Jazz, Dança de Salão e Dança do Ventre. No último sábado e domingo (27 e 28) aconteceu o “Encontro das Escolas de Dança” da região.

Nesta segunda-feira (29), foi programado a palestra sobre “A importância da consciência corporal na prevenção de lesões no Ballet Clássico”, com a professora e mestra Danielle Bittencourt, que também realizou uma atividade prática para melhor compreensão do público presente. Também o Workshop de “Tribal Fusion”, com a educadora física, bailarina e professora Loreta Marjory.

Nesta terça-feira (30), fechando a programação, acontecerá o Workshop de “Ballet Clássico”, com a professora e coreógrafa Márcia Belarmino, das 16h30 às 18h30, com 20 vagas disponíveis para crianças com idade entre 10 e 13 anos. É necessário dois anos de experiência em Ballet Clássico e foi preciso fazer inscrição antecipada.

Ainda nesta terça-feira (30), das 19 às 20 horas, Rosangela Castilho comandará o I Dança e Nutrição e o II Exercícios Resistidos, atividade aberta ao público e com entrada gratuita.

O evento terá participação do educador físico e especialista em bodybuilding, exercícios resistidos e longevidade, Paulo Okiishi.

A última atividade do dia será o Workshop de “Danças Urbanas”, das 20 horas às 21h30, com Vinícius Lee, dançarino oficial à disposição do Cirque du Soleil. A idade mínima de 12 anos.