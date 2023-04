Temperatura despenca, e São Paulo deve ter feriadão prolongado com frio

Uma forte massa de ar frio de origem polar começa a avançar sobre o centro-sul do Brasil nesta quarta-feira (19) fazendo a temperatura despencar nos estados da Região Sul e em parte de Mato do Grosso do Sul e de São Paulo. Segundo o portal Climatempo, no decorrer da semana, incluindo os dias do feriado prolongado de 21 de abril, este ar frio se espalha mais sobre o Sudeste e pelo Centro-Oeste, deixando as noites cada vez mais frias no centro-sul do país. O Alto Tietê será atingido pelas baixas temperaturas.

Esta massa de ar frio será a mais forte de 2023 até agora, e terá potencial para causar as mais baixas temperaturas do ano em todas as capitais da Região Sul, em quase todas as capitais do Sudeste e do Centro-Oeste. É possível que um pouco do ar frio chegue a Rondônia e ao Acre causando uma leve friagem e até com possibilidade de recorde de frio também nas capitais destes estados.

Algumas capitais poderão registrar recordes de frio mais de uma vez durante a passagem desta forte massa de ar frio nos próximos dias. Porto Alegre e Curitiba devem estabelecer os novos recordes de frio para 2023 com temperaturas um pouco abaixo dos 10°C.

Nas capitais Florianópolis, São Paulo e Campo Grande, os novos recordes de menor temperatura de 2023 devem ser com temperaturas um pouco acima dos 10°C.

Recordes atuais de baixa temperatura

Para contabilidade de recordes nas capitais que possuem medição manual e automática, a Climatempo adota como critério os valores registrados nas estações meteorológicas convencionais, pois possuem um histórico de dados muito maior e permite comparações com um passado mais distante do que das estações automáticas.

Confira os recordes de temperatura até o momento em 2023 na região Sudeste:

- São Paulo (SP): 15,2°C, em 7/1/23 (previsão de até 11°C)

menor em abril de 2022: 13,1°C; recorde histórico de abril: 4,4°C, em 1952;

- Rio de Janeiro (RJ): 16,8°C, em 11/2/23 (previsão de até 17°C) pequena chance de recorde

menor em abril de 2022: 15,4°C;

- Belo Horizonte (MG): 18,1°C, em 18/4/23 (previsão de até 15°C)

menor em abril de 2022: 15,6°C; recorde histórico de abril: 10,8°C, em 1972;

Vitória (ES): 21,4°C, em 11/4/2023 (previsão de até 19°C)

menor em abril de 2022: 20,2°C.