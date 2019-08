Terceira idade recebe agasalhos para atividades físicas e recreativas

O prefeito de Poá, Gian Lopes e o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, iniciaram na manhã desta segunda-feira (12) a entrega de agasalhos no Cantinho da Melhor Idade. Uma importante iniciativa para auxiliar os idosos na prática das atividades físicas e recreativas. O mesmo uniforme também será entregue para o público da terceira idade dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). No total, aproximadamente 1.700 pessoas serão contempladas.



Segundo o prefeito Gian Lopes, o trabalho desenvolvido no Cantinho e nos Cras promove a qualidade de vida, o condicionamento e a reabilitação por meio da prática de exercícios físicos terapêuticos supervisionados por profissionais de Educação Física, além da interação social, pois as prescrições são desenvolvidas em grupo. “É um grande trabalho realizado com nossos idosos e principalmente uma grande ferramenta social, esportiva e de saúde pública”, explicou.



Os materiais usados nas aulas são bolas suíças, halteres, camas elásticas, steps, cones, cadeiras, colchonetes, caneleiras e tiras de suspensão. E agora o público também contará com os agasalhos, facilitando a atividade física no dia a dia.



“Sabemos o quanto é importante propormos ações que busquem a saúde e o bem estar dos idosos. E eles demonstram sempre muito entusiasmo e disposição nos nossos equipamentos”, comentou o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves.



O educador físico e coordenador técnico do Cantinho da Melhor Idade, Ivan de Oliveira, reforçou que a expectativa de vida dos brasileiros está crescendo nas últimas décadas e por isso é necessário criar mais políticas públicas voltadas aos idosos. “Importante o trabalho realizado em Poá, que cada vez mais contribui para um envelhecimento saudável. Essa questão tem sido tratada como uma prioridade na cidade”.