Trânsito no Jardim Santista tem acompanhamento para melhoria de fluidez e segurança

A Secretaria Municipal de Transportes de Mogi das Cruzes está finalizando a implantação de alterações no trânsito da região do Jardim Santista. Recentemente, a rua Coronel Santos Cardoso passou a ter mão única entre a rua Presidente Campos Salles e a rua Santana, no sentido de acesso ao Centro.

“A região permanece sendo acompanhada pela Secretaria de Transportes para verificar o comportamento dos motoristas e pedestres e as adequações que ainda podem ser feitas. Na última semana, por exemplo, foi feita uma nova sinalização no cruzamento da rua Coronel Santos Cardoso com a rua Santana, um ponto identificado como de conflito”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário lembrou ainda que, na última semana, esteve no trecho final da rua Santos Cardoso, entre a rua Santana e a rua Tenente Manoel Alves dos Anjos. No local, foi verificada a movimentação dos veículos, além de ouvir as sugestões de comerciantes da região. Para este trecho da via, está sendo estudado o projeto para adoção de mão única de direção, também no sentido de chegada à região central.

Ele destacou ainda que o cruzamento da rua Coronel Santos Cardoso com a rua Santana continua sendo monitorado pela Secretaria de Transportes.

Anteriormente, a rua Fausta Duarte de Araújo também já havia passado a ter mão única de direção, mas no sentido de acesso ao bairro. As medidas buscam melhoria na fluidez do trânsito e na segurança viária, estabelecendo o sistema binário entre as vias.