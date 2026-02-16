Transporte coletivo terá horários diferenciados durante o Carnaval

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Mogi das Cruzes fez algumas alterações nos horários do transporte coletivo durante o Carnaval para adequar as tabelas à demanda de passageiros.

A medida considera a redução e a mudança no perfil dos usuários ao longo do feriado prolongado. Nesta segunda-feira (16/02), as concessionárias operaram com a tabela horária de sábado e, na terça-feira (17/02), com tabela horária de domingo.

Já na Quarta-Feira de Cinzas (18/02), os ônibus voltam a circular com tabela normal de dias úteis, retomando a programação habitual.

A adequação temporária busca equilibrar a oferta de veículos à procura registrada historicamente durante o Carnaval, período em que há diminuição significativa nos deslocamentos para trabalho e atividades regulares. A Secretaria Municipal de Mobilidade acompanhará a operação de perto, com equipe de fiscalização, para garantir o atendimento adequado aos usuários.

A pasta orienta que os passageiros programem seus deslocamentos com antecedência e consultem as tabelas completas de horários das linhas no link https://mobilidadeservicos.mogidascruzes.sp.gov.br/site/transportes/linhas.