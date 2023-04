Trecho leste do Rodoanel deve receber 277 mil veículos no feriado de Tiradentes

As informações são da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp.

Segundo a agência, o trecho oeste do Rodoanel deve receber cerca de 540 mil veículos. Há previsão de movimento intenso na quinta-feira (20), das 15h às 20h. Nos demais dias, a expectativa da CCR Rodoanel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

Neste feriado de Tiradentes, as 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, regulado pela Artesp intensificarão o monitoramento, operação e atendimento aos usuários. A previsão é de que mais de 1,6 milhão de veículos sigam em direção ao litoral e interior paulista pelas principais rodovias de saída da capital a partir de quinta-feira (20).

A malha concedida tem 2.976 câmeras implantadas em 11,1 mil quilômetros de rodovias, além de 8.019 telefones de emergência (call boxes), 625 sensores de tráfego, 40 estações meteorológicas, 424 painéis eletrônicos de mensagens. Também estarão disponíveis, para atendimento aos usuários, 214 ambulâncias e reforço no atendimento médico, 258 guinchos leves e pesados, 60 veículos de apoio operacional, 216 veículos de inspeção de tráfego, além de 18 caminhões-pipas e veículos de socorro de animais.

Os horários de maior movimento na saída para o feriado devem ser das 9h de quinta-feira (20) até as 13h de sexta-feira (21). No retorno, das 8h até as 20h de domingo (23).

Os trechos leste e sul do Rodoanel Mário Covas, que atendem as cidades de Poá, Suzano, Itaquá e Arujá, no Alto Tietê, devem receber 277 mil veículos neste feriado de Tiradentes, entre os dias 20 e 23.