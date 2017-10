Trecho Leste do Rodoanel vai ganhar postos de combustível e área de descanso

O Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) vai ganhar postos de combustível e uma área de descanso para caminhoneiros. O projeto de concessão para implantação será apresentado nesta terça-feira (24) pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), na sede do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), na Capital. A expectativa é que os demais trechos do Rodoanel também recebam as melhorias. A previsão é de que a consulta pública ocorra ainda este ano.

Em audiência pública na sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Artesp mostrará a proposta que prevê a instalação de uma área em cada trecho do anel viário (Leste, Oeste, Sul e Norte).

A concessão prevê que o privado realize investimentos e mantenha a estrutura adequada e com qualidade ao longo do contrato. Além da área de descanso para os caminhoneiros e infraestrutura para abastecimento dos diversos tipos de combustíveis, os locais terão de oferecer serviços mínimos obrigatórios, como, por exemplo, apoio de borracharia, auto elétrica e mecânica, área de alimentação e loja de conveniência.

No perímetro específico das áreas de descanso para caminhoneiros haverá um pátio iluminado com segurança patrimonial 24 horas, monitoramento por câmeras, portaria para controle de entrada e saída e pontos de energia elétrica para cargas refrigeradas. Além disso, haverá tanque para lavagem de roupas, sala de descanso, refeitório, telefone público e serviço de internet gratuita.

O modelo de concessão permitirá ainda que o vencedor da licitação, além dos serviços mínimos previstos no edital, desenvolva empreendimentos com finalidade associada, como implantação de pequenos centros de compras, área para lazer, hospedagem e outras atividades capazes de gerar receita adicional.

Com a conclusão do Trecho Norte, programada para o ano que vem, o Rodoanel terá 180 quilômetros de extensão (considerando os acessos), sendo responsável pela ligação das principais rodovias que passam pela Região Metropolitana de São Paulo.

O segmento com maior fluxo é o Trecho Oeste, por onde passam diariamente 95 mil veículos em média. No Trecho Sul são 52 mil por dia e no Leste, 24 mil. Quando for inaugurado, o trecho Norte deve receber inicialmente 20 mil veículos em média por dia. A implantação desses postos de serviço e áreas de descanso para caminhoneiros aumentará o conforto e a segurança dos usuários do Rodoanel, com oferta de serviços de qualidade.

A ideia é que o Estado disponibilize áreas para os investidores. Os terrenos identificados como aptos a receber os postos de combustíveis foram selecionadas com o trabalho desenvolvido por técnicos da Dersa, Cetesb e ARTESP.

A audiência pública é transmitida ao vivo, online, na página oficial do Facebook (@artespoficial). A ARTESP também recebe, até o dia 10 de novembro, sugestões da sociedade para aprimorar os estudos prévios do projeto pelo e-mail novasconcessoes@artesp.sp.gov.br.