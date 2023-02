Trem de carga 'trava' Linha 11 por cerca de 20 minutos na região

Um trem de carga atrapalhou a circulação de trens na Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no início da tarde desta quarta-feira (8). Duas composições de passageiros ficaram paradas na Estação Jundiapeba durante quase 20 minutos.

De dentro de um destes trens, a reportagem do DS constatou que o tempo de espera foi muito superior ao normal. A CPTM foi questionada sobre a excessiva demora e, por meio de uma rede social, confirmou que o motivo da demora foi um trem de carga.

“Verificamos no nosso sistema e percebemos que há um trem de carga na Linha 11-Coral que alterou a regularidade dos trens. Esclarecemos que o compartilhamento das vias ferroviárias com trem de carga atende Lei Federal”, informou a CPTM, em resposta ao DS.

Apesar da lentidão na linha, as informações no site da CPTM davam conta de que a operação estava "normal" durante o tempo em que os trens ficaram parados.

Normalmente, os trens da CPTM alinham nas estações, abrem as portas e, em alguns segundos, fecham novamente. No caso da tarde desta quarta, no entanto, duas composições alinharam na Estação Jundiapeba, abriram as portas e ficaram por vários minutos paradas.

Dentro do trem que seguia no sentido Estação Luz, onde a reportagem estava, alguns passageiros se queixaram da demora. No sentido contrário, a composição que seguiu para a Estação Estudantes também ficou parada com passageiros dentro.

Por volta das 13h25, os dois trens que ficaram parados em Jundiapeba voltaram a circular na Linha 11.