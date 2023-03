Três novos secretários assumem Pastas da Prefeitura de Poá

A Prefeitura de Poá anunciou nesta terça-feira (28/03), mudanças no secretariado da Administração Municipal. A Prefeita Marcia Bin reforçou que as mudanças fazem parte de uma reestruturação no primeiro escalão governo. O jornalista Fábio Henriques assume como secretário de Comunicação e o engenheiro civil, Francinaldo Alves a Pasta de Planejamento, Orçamento e Gestão. Já a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana passa a ser comandada interinamente por Marcos Pacheco.

“Esse é um momento de grande importância para o município. Esses profissionais assumem as Secretarias para somar esforços e sempre buscar avanços em prol da população poaense. Os três estão empenhados e são totalmente qualificados para exercerem suas respectivas funções. Os novos secretários têm a minha confiança e meu apoio para realizarem seus trabalhos da melhor maneira possível”, declarou a chefe do Executivo municipal, Marcia Bin.

A Secretaria de Comunicação passa a ser chefiada pelo jornalista Fábio Henriques, de 43 anos. O novo secretário é natural de Poá e já atuou em diferentes cargos na Pasta de comunicação. Com experiência de mais de 20 anos na área jornalística, o profissional também atuou em jornais da cidade e região, além de agências de publicidade e diversas campanhas políticas municipais.

Além disso, integrou a equipe da Secretaria de Infraestrutura de Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, quando foi convidado para fazer parte da campanha do senador Marcos Pontes.

“Agradeço pelo convite e também pela confiança que a prefeita Marcia Bin está depositando em mim. Chego para somar força e ajudar a Secretaria de Comunicação em todas as questões ligadas a assessoria de imprensa. Manter o bom contato com os veículos de comunicação e com os munícipes será sempre nosso maior foco”, disse Fábio Henriques.

Já a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão será comandada pelo Engenheiro Civil, Francinaldo Alves, de 31 anos. O mesmo já atuava nesta função na Secretaria Municipal de Obras Públicas há alguns anos. O novo secretário já trabalhou em diversas construtoras da região, nas áreas de planejamento, orçamento e obras.

“Será um grande desafio que estou disposto a enfrentar. Existe uma grande demanda de serviços que vamos procurar resolver da maneira mais rápida e eficaz possível. Estou empenhado em desenvolver um bom trabalho para os munícipes”, salientou Francinaldo Alves.

Por fim, Marcos Pacheco, assume interinamente a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. Pacheco já estava atuando como assessor técnico em Mobilidade Urbana na Pasta, e, agora, irá liderar a Secretaria. O secretário interino é funcionário da Prefeitura de Poá há mais de 10 anos e é formado em administração e gestão pública.

“Fiquei feliz com a oportunidade de poder chefiar a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. Os trabalhos realizados na Pasta impactam diretamente na vida dos poaenses. Dessa maneira, buscarei exercer minha função da melhor forma possível para atender as demandas populares”, disse Pacheco.