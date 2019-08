Tribunal de Contas do Estado aponta 32 obras paralisadas ou atrasadas na região

O Alto Tietê tem 32 obras paralisadas ou atrasadas, segundo levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). Desse total, 21 são de construções paralisadas, ou seja, a obra iniciou e parou logo depois.

Ferraz de Vasconcelos configura como o município com o maior número de obras paralisadas. São oito construções, totalizando R$ 19,3 milhões. Todas de competência da própria administração municipal. Não há uma data para conclusão dessas obras, afirma relatório do TCE-SP.

Itaquaquecetuba e Salesópolis aparecem na sequência, com seis obras paradas ou atrasadas. Já Suzano e Santa Isabel têm três cada.

Das três obras suzanenses, duas se referem à infraestrutura da região Norte, como no Badra Jaguari e no Badra Planalto. A terceira se refere ao atraso da re e ampliação do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano. No total, as obras estão orçadas em R$ 63,8 milhões. Arujá e Biritiba Mirim têm duas obras atrasadas cada.

APENAS UMA OBRA

Das cinco principais cidades da região listadas no relatório do TCE-SP, Mogi das Cruzes e Poá têm apenas uma obra atrasada ou paralisada. Ambas se referem a questões educacionais.

Em Mogi, por exemplo, a obra está atrasada. O TCE-SP não detalhe qual é a construção específica, mas, o valor estimado é de R$ 42,6 mil.

Relatório do tribunal, porém, aponta que, em Poá, a construção listada está paralisada por “inadimplemento da empresa contratada”. O levantamento mostra ainda que tal obra, que estava avaliada em R$ 822,6 mil, deveria ter sido entregue em novembro de 2012.