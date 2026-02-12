Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 12 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

UBSs de Ferraz promovem 'Bloquinho da Prevenção' antes do Carnaval

Ações de prevenção às ISTs acontecem no dia 13 de fevereiro em unidades do município, antecedendo o desfile de Carnaval

12 fevereiro 2026 - 15h44Por De Ferraz
- (Foto: Jonathan Andrade/Secom Ferraz)

A Secretaria Municipal de Saúde de Ferraz de Vasconcelos promove, no dia 13 de fevereiro, o “Bloquinho da Prevenção” em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com foco na orientação e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) antes do Carnaval.

Participam da ação as UBSs Vila Santo Antônio, Mário Squizato (Nações) e Vila São Paulo, levando à população informação, acolhimento e acesso a serviços gratuitos de prevenção.

Durante as atividades, serão oferecidos testes rápidos, gratuitos e sigilosos para HIV, sífilis e hepatites, além da distribuição de preservativos internos e externos, gel lubrificante e autotestes de HIV. As equipes também irão orientar sobre métodos de prevenção disponíveis gratuitamente pelo SUS, como a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição).

A iniciativa reforça a importância da prevenção e do acesso à informação, especialmente neste período que antecede o Carnaval. Ferraz de Vasconcelos será a única cidade do Alto Tietê a realizar desfile de rua, concentrando grande público no evento.

A Secretaria de Saúde convida a população a participar das ações e aproveitar o Carnaval com mais proteção e consciência.

Endereços das unidades participantes:
UBS Vila Santo Antônio – R. Guarani, 581 – Vila Santo Antônio
UBS Mário Squizato (Nações) – R. Raimundo Magrini, 240 – Jardim Helena
UBS Vila São Paulo – Av. Vinicius de Moraes, 386 – Vila São Paulo

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governo de SP lança Feira de Empregos do Fundo Social com mais de 2 mil vagas
Região

Governo de SP lança Feira de Empregos do Fundo Social com mais de 2 mil vagas

Saulo Souza integra comitiva nacional em agenda pelo Marco Legal do Transporte Público
Região

Saulo Souza integra comitiva nacional em agenda pelo Marco Legal do Transporte Público

Alto Tietê avança no Selo Nacional de Alfabetização
Região

Alto Tietê avança no Selo Nacional de Alfabetização

Mogi-Bertioga deve receber cerca de 106 mil veículos durante o Carnaval
Feriado prolongado

Mogi-Bertioga deve receber cerca de 106 mil veículos durante o Carnaval

Educação SP abre inscrições para 526 vagas no programa Aluno Monitor do BEEM no Alto Tietê
Região

Educação SP abre inscrições para 526 vagas no programa Aluno Monitor do BEEM no Alto Tietê

IPTU 2026 de Ferraz está disponível com desconto de 10% para pagamento em cota única
Região

IPTU 2026 de Ferraz está disponível com desconto de 10% para pagamento em cota única