UBSs de Ferraz promovem 'Bloquinho da Prevenção' antes do Carnaval

A Secretaria Municipal de Saúde de Ferraz de Vasconcelos promove, no dia 13 de fevereiro, o “Bloquinho da Prevenção” em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com foco na orientação e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) antes do Carnaval.
Participam da ação as UBSs Vila Santo Antônio, Mário Squizato (Nações) e Vila São Paulo, levando à população informação, acolhimento e acesso a serviços gratuitos de prevenção.
Durante as atividades, serão oferecidos testes rápidos, gratuitos e sigilosos para HIV, sífilis e hepatites, além da distribuição de preservativos internos e externos, gel lubrificante e autotestes de HIV. As equipes também irão orientar sobre métodos de prevenção disponíveis gratuitamente pelo SUS, como a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição).
A iniciativa reforça a importância da prevenção e do acesso à informação, especialmente neste período que antecede o Carnaval. Ferraz de Vasconcelos será a única cidade do Alto Tietê a realizar desfile de rua, concentrando grande público no evento.
A Secretaria de Saúde convida a população a participar das ações e aproveitar o Carnaval com mais proteção e consciência.
Endereços das unidades participantes:
UBS Vila Santo Antônio – R. Guarani, 581 – Vila Santo Antônio
UBS Mário Squizato (Nações) – R. Raimundo Magrini, 240 – Jardim Helena
UBS Vila São Paulo – Av. Vinicius de Moraes, 386 – Vila São Paulo