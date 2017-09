Unesp: estudantes tem até esta segunda-feira para pedir isenção de taxa no vestibular

Os estudantes que quiserem solicitar a isenções na taxa do vestibular 2018 Universidade Estadual Paulista (Unesp) tem até esta segunda-feira (11) para realizar o pedido. Podem fazer a solicitação os vestibulandos com renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 1.405,50 por pessoa.

Para pedir o benefício, os candidatos às 7.365 vagas disponíveis deverão preencher o formulário disponível no site Vunesp. Em seguida, o concorrente deve enviar os documentos por meio digital (upload), conforme orientações no próprio portal. O resultado da solicitação será divulgado em 5 de outubro, na página da Vunesp. Os pedidos aceitos já significam a efetivação da inscrição do solicitante.

O pedido de redução de 50% do valor da taxa destina-se a candidatos matriculados no ensino médio ou em curso pré-vestibular, desde que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados. O prazo é semelhante ao do pedido de isenção, bem como o envio de documentação por meio digital (upload). O resultado dos pedidos de redução será divulgado em 26 de setembro.

A Unesp oferece ainda redução de 75% aos cerca de 500 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista. O período para cadastramento é o mesmo dos pagantes de taxa integral, de 11 de setembro a 9 de outubro.

São oferecidas, para o Vestibular 2018 da Unesp, um total de 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades. Destas vagas, 50% (3.698 vagas) são destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. Este índice era de 45% no último exame, quando a porcentagem de ingressantes oriundos de escolas públicas foi de 52,6%.

As provas da primeira fase da seleção serão realizadas no dia 15 de novembro, em 31 cidades paulistas, além de Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG). No ano passado, o total de inscritos no Vestibular Unesp foi de 102.230.

Para obter mais informações, acesse Informações sobre todos os cursos da Universidade no Guia de Profissões ou visite os sites da Unesp e do Vestibular da Unesp, ou ligue para o telefone Disque Vunesp: (11) 3874-6300 (de segunda a sábado, das 8 às 20 horas).