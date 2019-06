Unica de Jundiapeba realiza palestra sobre alimentação saudável para terceira idade

A Unidade Clínica Ambulatorial (Unica) de Jundiapeba promoveu uma palestra sobre alimentação saudável para pacientes da Academia da Terceira Idade (ATI), com objetivo de incentivar uma rotina alimentar que favoreça a saúde e a qualidade de vida. O evento reuniu mais de 100 idosos.

Os alunos tiveram uma palestra com na nutricionista Conceição Sena, que atende na unidade. Ela falou sobre os efeitos causados pela má alimentação na terceira idade e os benéficos de manter bons hábitos. “Nós temos que entender que o nosso corpo não é o mesmo de quando éramos mais novos”, disse. “Por isso devemos nos esforçar, comer mais legumes e verduras, consumir sucos naturais, evitar frituras e o uso excessivo do óleo de cozinha na hora de preparar os alimentos”, ressaltou.

Além da palestra, os alunos contaram com uma degustação de preparações culinárias com foco em alimentos funcionais, como sucos, bolos e geleia. A nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, Tatiane Watanabe, esteve presente e parabenizou a iniciativa da unidade. “Devemos incentivar nossos equipamentos de saúde a falar sobre alimentação saudável aos usuários porque esse é um fator muito importante para promoção de saúde. Muitas doenças são evitáveis quando adquirimos rotinas saudáveis”, garantiu.

O aluno da Academia da Terceira Idade, Roberto Barbosa dos Santos, 78 anos, fez questão de participar do encontro. Ele compartilhou com os participantes da palestra os novos hábitos alimentares que aprendeu com as nutricionistas da unidade. “Hoje em dia evito frituras, carnes, tomo água com limão em jejum pela manhã, faço caminhadas e venho para as aulas. Sinto-me muito bem e disposto todos os dias”, afirmou.

A Unica é a primeira clínica de especialidades da Prefeitura de Mogi das Cruzes e mantém em anexo uma academia equipada com aparelhos de ginástica e piscina coberta e aquecida para atividades voltadas às pessoas da terceira idade. Atualmente, a Academia tem aproximadamente 600 alunos que participam das aulas de hidroginástica e musculação.