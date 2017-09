Unidade Clínica de Fisioterapia completa um ano com mais de 21 mil atendimentos

O prefeito Marcus Melo (PSDB) participou nesta quarta-feira (20) do evento realizado em comemoração ao 1º Aniversário da UnicaFisio – Unidade Clínica de Fisioterapia e Reabilitação Dr. Aristides Cunha Filho. Em um ano de funcionamento, o equipamento realizou 21.201 atendimentos para um total de 964 idosos assistidos em duas frentes: Reabilitação Fisioterápica e Promoção da Saúde.

Para comemorar a data, a unidade preparou um “Baile dos Anos 60”, com música, decoração e trajes típicos da época que marcou a história de muitos alunos e pacientes. “Essa é uma festa para comemorar uma importante conquista da cidade. Quando o (então) prefeito Marco Bertaiolli fez a UnicaFisio, ele pensou em oferecer atendimento específico para a terceira idade, o que tem se mostrado altamente positivo, basta conferirmos os resultados e a alegria de vocês”, comentou o prefeito.

O secretário de Saúde, Téo Cusatis, também destacou a importância do equipamento para a promoção da saúde. “As atividades físicas e de convivência promovidas pela UnicaFisio estão formando uma verdadeira família, garantindo convivência e integração social. É isso que vale a pena”, afirmou ele, apresentando detalhes dos atendimentos realizados no primeiro ano de atividades.

O deputado estadual Marcos Damásio (PR) também prestigiou o evento e falou sobre o projeto de construção da UnicaFisio, que surgiu logo após o lançamento do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, complementando a rede de atendimento especializado. “Vocês que frequentam a unidade sabem o quanto isso tudo foi benéfico para a cidade e especialmente para o nosso bairro”, afirmou. Outras autoridades participaram do evento como o presidente da Câmara Municipal, Carlos Evaristo, e o ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD), além de diversos vereadores.

O alto astral da comemoração, no entanto, ficou por conta dos alunos e pacientes que colaboraram com a organização e ainda capricharam no visual alusivo aos anos 60. “Estou adorando a festa, assim como eu adoro tudo o que faço aqui. A equipe é fantástica e as atividades nos ajudam em todos os aspectos”, comentou a pensionista Sueli Peres Garcia, 62 anos. É o que pensa também a aposentada Maria José Vitor, 73 anos. Ela era aluna do Pró-Hiper e, como reside em Braz Cubas, foi convidada a mudar para a UnicaFisio logo após a inauguração. “Eu não perdi nada. Aliás, só ganhei. Gosto de tudo aqui e ainda venho a pé”, comentou.