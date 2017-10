Unidade do Poupatempo Móvel chega a Poá em novembro

De 7 a 11 de novembro, o Poupatempo Móvel oferecerá serviços aos moradores de Poá. A unidade atenderá na Praça dos Eventos, localizada na Avenida Antonio Massa, 150. Durante o período, os cidadãos podem solicitar a emissão de documentos como a Carteira de Identidade (RG), Atestado de Antecedentes Criminais, além de serviços públicos pela internet, como registro de Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de trânsito, pontuação na Carteira Nacional de Habilitação e emissão de segunda via de contas, entre outros.

A entrega do RG é realizada em data e local informados no protocolo de atendimento. Para pessoas com RG emitido no Estado de São Paulo e que não tenham pendências com a Justiça, o Atestado de Antecedentes Criminais pode ser retirado na hora.

“É uma felicidade muito grande trazer mais este benefício para população, que de 7 a 11 de novembro não precisará se deslocar a Suzano para ter acesso ao Poupatempo, que foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o melhor serviço público de São Paulo, pelo Instituto Datafolha. Estamos trabalhado muito para oferecer diferentes opções para os cidadãos e esta unidade móvel é um equipamento muito útil e tenho certeza será muito procurada pelos munícipes”, comentou o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Ricardo Massa.

Infraestrutura

Desde a implantação do novo modelo de veículo, em janeiro de 2015, o posto móvel já percorreu mais de 15 mil km. Com toda a infraestrutura das unidades fixas, o espaço reúne 17 pontos para atendimento simultâneo e uma sala de espera para mais 30 pessoas.

Com 15 metros de comprimento, o local se expande por meio do acionamento de um controle remoto e chega a uma área útil de 95 metros quadrados para o atendimento ao público. O veículo também oferece ar-condicionado e porta acessível para pessoas com deficiência.