Fundação Casa transfere 103 internos após Cetesb identificar alterações no solo Companhia Ambiental do Estado identificou riscos em dois de 29 pontos monitorados na área externa do prédio

Por Marcus Pontes - De Ferraz 17 ABR 2019 - 13h35

Internos da Fundação Casa foram transferidos Foto: Sabrina Silva/Divulgação A Companhia Ambiental do Estado (Cetesb) identificou alterações nas duas unidades da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) de Ferraz de Vasconcelos. Ao todo, 103 internos foram transferidos para outros centros de atendimento. A agência estadual identificou contaminação em dois de 29 pontos monitorados na área externa do prédio. Em um primeiro momento, a mudança de endereço é preventiva. Há, porém, recomendações de que novos estudos complementares sejam realizados para uma melhor avaliação da situação. O DS aguarda posicionamento da Cetesb, que deve detalhar quais foram os embasamentos na análise. A Secretaria da Justiça e Cidadania enviou nota afirmando que optou pela transferência em razão da orientação da Cetesb. “Para afastar qualquer risco a integridade, os 103 jovens foram encaminhados para outras unidades. Os familiares foram informados antecipadamente”, disse o texto, que complementou dizendo que todos os funcionários também foram comunicados. “[...] Na próxima quinta-feira, (funcionários) realizarão processo de escolha para lotação em outros centros socioeducativos”, finalizou. Até o fechamento desta publicação, a reportagem aguardava nota da agência ambiental estadual. Assim que enviado, o texto será atualizado.

Leia Também