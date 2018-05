Unidades do Poupatempo realizam emissão gratuita da carteira de trabalho

Os usuários do Poupatempo têm à disposição nas unidades a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O procedimento é gratuito e deve ter sido agendado pelo site do programa ou pelo celular, por meio do aplicativo SP Serviços.

Para obter a primeira via do documento, é necessário apresentar o RG ou a Certidão de Nascimento original, além de uma foto 3×4. Já para a segunda via e continuação, além dos requisitos acima, também é preciso portar documentos originais que comprovem o número da carteira anterior, como a CTPS antiga, contrato de trabalho, o extrato do PIS/Pasep ou o extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Condições

A Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho tem a responsabilidade sobre as emissões da Carteira de Trabalho. De acordo com o Poupatempo, para solicitar o documento, o cidadão deve ser brasileiro nato ou naturalizado e ter idade igual ou superior a 14 anos.

Todos os documentos devem estar em bom estado de conservação: legíveis, sem rasuras, sem aberturas, sem plastificação e/ou com deteriorações que impeçam a avaliação da autenticidade e com fotografia recente, se houver.

Criado há 20 anos para desburocratizar a vida dos cidadãos, o Poupatempo tem 71 unidades fixas e uma unidade móvel, que realizam mais de 180 mil atendimentos por dia.

O programa é administrado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo.

Desde a inauguração do primeiro posto, na Praça da Sé, em 1997, já prestou mais de 580 milhões de atendimentos.