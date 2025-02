Unipiaget inicia semestre com recepção especial aos calouros

O Unipiaget iniciou o primeiro semestre letivo de 2025 nesta segunda-feira (17), recebendo mais de 2.500 alunos em seu campus. Para acolher os novos estudantes, a instituição preparou uma integração especial nos períodos matutino e noturno, promovendo um ambiente acolhedor e incentivando a interação entre calouros e veteranos.

Segundo o reitor do Unipiaget, Marcus Rodrigues, o momento marca um novo ciclo para toda a comunidade acadêmica. “É muito bom ver o campus movimentado de novo, com alunos retomando sua rotina e calouros chegando cheios de expectativas. Nosso compromisso é oferecer um ensino de excelência, garantindo que cada um tenha uma experiência acadêmica completa, com aprendizado de qualidade e vivência prática”, afirma.

Reconhecido pelo 2º ano consecutivo como a melhor Instituição de Ensino Superior do Alto Tietê, segundo o Enade/MEC, o Unipiaget oferece 19 cursos de graduação: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciências Contábeis, Gestão em RH, Logística, Marketing, Direito, Biomedicina, Estética e Cosmética, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Pedagogia, Educação Física Licenciatura e Bacharelado e Psicologia.

Para início imediato estão confirmadas as turmas dos 19 cursos oferecidos pela instituição nos períodos manhã e noite.

Os interessados em ingressar na instituição ainda podem se inscrever para este semestre. Mais informações sobre os cursos e o processo seletivo estão disponíveis no site do Unipiaget: https://unipiaget.edu.br/.