Vereadores presos em Mogi são levados para presídio de Tremembé

Os quatro vereadores presos em Mogi das Cruzes por suspeita de corrupção, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro foram transferidos, ontem de manhã, para o presídio de Tremembé, localizado no Vale do Paraíba. Um quinto vereador segue em prisão domiciliar por questão de saúde. Além disso, a Câmara de Mogi afirmou que foram suspensos os salários tanto dos vereadores quanto dos assessores.

A Operação "Legis Easy", do Ministério Público, resultou na prisão de cinco vereadores de Mogi das Cruzes e três empresários por suspeita de corrupção. A ação foi realizada, na manhã da última sexta-feira, pela Polícia Militar (PM).

De acordo com o Ministério Público, a operação faz parte de uma investigação da Promotoria do Patrimônio Público. Ao todo, foram 12 mandados de prisão. Além dos oito cumpridos, faltam ainda outros quatro. A polícia segue em busca dos suspeitos.

No momento, os vereadores transferidos para Tremembé foram Carlos Evaristo da Silva (PSB), Diego de Amorim Martins (MDB), Jean Lopes (PL) e Mauro Araújo (MDB). O vereador Francisco Moacir Bezerra (PSB) permanece em prisão domiciliar por problemas de saúde.

O vereador Antônio Lino (PSD) também teve o mandado de prisão expedido, mas continua foragido.

Além dos 12 mandados de prisão, houve também 12 mandados de busca e apreensão. A ação do Ministério Público é a continuidade de uma operação no gabinete do vereador Mauro Araújo, realizada em 2019. Na época, celulares e documentos foram apreendidos. Também houve quebra de sigilo bancário.

De acordo com a Promotoria, a investigação aponta corrupção na Câmara e em contratos com a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes e com o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae). O MPSP apura se houve organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Câmara de Mogi

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes recebeu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), na tarde da última sexta-feira, uma determinação para o afastamento do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho (PSB) de suas funções, em razão de prisão preventiva na modalidade de prisão preventiva domiciliar.

Na manhã de ontem, o TJ-SP comunicou o Legislativo sobre o cumprimento dos mandados de prisão preventiva dos funcionários da Câmara.

No comunicado, não houve menção ao vereador Antônio Lino da Silva.

O presidente Rinaldo Sadao Sakai (PL) determinou que fossem adotadas as medidas necessárias para que sejam suspensos os pagamentos dos subsídios dos referidos vereadores a partir da data da determinação das prisões preventiva, bem como dos funcionários detidos, os quais serão exonerados de seus cargos a partir de hoje.

Será encaminhado ao prefeito Marcus Melo (PSDB), um requerimento assinado por todos os vereadores, solicitando cópia de todos os contratos relacionados a investigação. A Câmara de Mogi se colocou à disposição.