Viatura da GCM de Mogi capota em rodovia de Santa Catarina

Uma viatura da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes (GCM) capotou na tarde desta segunda-feira (13) na BR 101, em Santa Catarina, na altura do Morro dos Cavalos. Segundo a Prefeitura de Mogi, estavam no veículo as equipes da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Secretaria Municipal de Segurança. Ninguém ficou ferido.

A equipe voltava do Rio Grande do Sul, onde atuaram no resgate das vítimas atingidas pelas enchentes no Estado. Não houve feridos e todos os servidores estão retornando ao município, segundo informou a administração municipal.

Segundo a Prefeitura, chovia muito no momento no acidente, que ocorreu após um veículo que estava à frente da viatura perder o controle, “possivelmente por aquaplanagem”, segundo informou o órgão. “Ao tentar desviar do veículo e evitar a colisão, a viatura acabou colidindo com o ‘guard rail’ e capotando”, completou a Prefeitura.

A Prefeitura disse estar em contato com os servidores que retornam do Rio Grande do Sul, “prestando o apoio necessário”. No total, a equipe é composta por 12 pessoas, entre guardas municipais, agentes da Defesa Civil e funcionários da Secretaria de Segurança do município. Todos atuaram nos resgates das vítimas em Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. Mais de 20 pessoas e 30 animais foram resgatados pela equipe.