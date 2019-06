Vice-governador confirma estudos para duplicação da Mogi-Bertioga

O vice-governador Rodrigo Garcia confirmou, nesta quarta-feira (26), ao deputado estadual André do Prado que o Governo de São Paulo estuda a duplicação da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98). A primeira etapa da análise leva em consideração os trechos de planalto e planície, que correspondem a boa parte da rodovia, e, se duplicados, já melhorariam a fluidez de tráfego na saída e chegada das duas cidades.

A resposta foi dada ao deputado André, coordenador da Frente Parlamentar em Apoio aos Municípios do Alto Tietê, em reunião conjunta das comissões permanentes de Infraestrutura e Fiscalização e Controle, realizada na Assembleia Legislativa. Ele havia perguntado se o Estado já tem alguma definição sobre obras de melhorias na rodovia. “É uma estrada com grande VDM (volume diário médio) e tem registrado muitos congestionamentos em feriados prolongados e em períodos de férias. Isso traz um transtorno imenso tanto para quem apenas passa pela SP-98 quanto para os moradores dos bairros que ficam às margens. Gostaria de saber se há alguma PPP em análise que trate disso”, comentou André do Prado.

A rodovia é estadual e está sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SP). Cerca de 22 mil veículos trafegam em diferentes trechos da SP-98 todos os dias, de acordo com o DER.

“Estamos estudando a eventual concessão (da SP-98). A maior dificuldade é duplicar o trecho de serra, mas se duplicar o trecho de planalto e planície já ajudaria demais e este projeto também já está em estudo na Subsecretaria de Parcerias. Acho que logo, logo nós teremos um lote novo, não só Mogi-Bertioga, como também parte do litoral Sul, de Praia Grande a Peruíbe, dentro de um mesmo contrato de Bertioga a Guarujá. Nos próximos dias, nós fechamos um modelo e vamos levá-lo a público para ser submetido a eventuais questionamentos”, afirmou Garcia.

A SP-98 tem quase 50 quilômetros de extensão e viu seu VDM aumentar bastante nos últimos anos porque tornou-se uma das poucas rodovias litorâneas sem cobrança de pedágio no Estado.